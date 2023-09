Další kolo divize a krajských soutěží je za námi. Tentokrát se v divizní soutěži radovali oba zástupci našeho okresu, zejména Hlinsko po špatném startu rázem stoupá tabulkou výše. V 1.A třídě je vysoko i tým Slatiňan, kterému propůjčená nasavrcká tráva velmi chutnala.

Rezerva Chrudimi po dvou porážkách v řadě zabrala. | Foto: Ilustrační, Deník

Divize C

Hlinsko - Čáslav 3:2

Martin Šejvl (hrající asistent trenéra Hlinska): „Prvních 15 minut jsme jasně vládli zápasu a dali dva hezké góly. Pak jsme ale soupeře, po hrubých individuálních chybách, nepochopitelně nechali vyrovnat a vývoj se úplně otočil. Naštěstí jsme hru v druhém poločase zlepšili a po standardce skórovala naše nová posila Michal Petráň. I přes snahu soupeře o vyrovnání jsme výsledek udrželi.”

Letohrad - Chrudim B 1:3

Jan Zvolánek (trenér MFK Chrudim B): „V Letohradě jsme po dvou porážkách potřebovali bodově zabrat. K vidění bylo utkání dvou poločasů. První jde za námi, kdy jsme se po nádherných akcích prosadili hned třikrát a ještě další šance zůstaly nevyužité. Po změně stran jsme bohužel přestali běhat, nechali jsme iniciativu domácím, kteří se po hodině hry prosadili z pokutového kopu. Ani po této brance jsme toho dopředu příliš nepředvedli a většinou jsme se jen bránili. V závěru jsme si nakonec ještě pár protiútoků vypracovaly, ale žádné další branky jsme již nepřidali."

Krajský přebor

Prosetín - Česká Třebová 1:1

Radek Hlouš (hrající trenér Prosetína): „Přijel k nám kvalitní soupeř s dobrou organizací hry, my se snažili hrát aktivně. Oba celky měly dobré šance. Dali jsme gól z penalty v první půli, stejně jsme přistoupili i ke druhé půlí. Hrála se vyrovnaná partie a ta skončila remízou poté, co jsme obdrželi smolný vlastní gól chvíli před koncem. Remíza je zasloužená, nicméně já to, vzhledem k vedení až téměř do konce, beru jako ztrátu dvou bodů.”

1.A třída

Slatiňany - Žamberk 4:1

Jaromír Hanuš (sekretář Slatiňan): „Ve vynuceném nasavrckém azylu (kvůli pokračující rekonstrukci atletické dráhy ve Slatiňanech) se na kvalitním pažitu hrál oboustranně pohledný fotbal, okořeněný několika šancemi, pěti góly i slušnou hrou obou celků. Naši sice nakonec vyhráli o 3 branky, ale zas až takový rozdíl podle mne mezi oběma týmy nebyl. Naši tedy i ve čtvrtém domácím zápase získali všechny tři body. Teď ještě přivézt ještě něco i z venku. Ke kvalitě zápasu přispěli výborným objektivním výkonem i všichni tři rozhodčí.”

1.B třída

Načešice - Rváčov 3:1

Aleš Meloun (předseda Rváčova): „Nezbývá mi, než poděkovat hráčům, kteří se utkání zúčastnili. Podali statečný výkon, který ale na dobře hrající domácí nestačil. Pokud nám bude neustále chybět sedm až osm hráčů základní sestavy, nelze očekávat zázraky.”