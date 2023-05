Hlinecký fotbalistům vyschnul střelný prach. Prohráli počtvrté za sebou, dvakrát neskórovali a v tabulce Divize C se propadají. Naopak béčko Chrudimi zvládlo přímý souboj o střed tabulky a je již osmé.

Hlinsko svoji krizi prohloubilo v Náchodě, z mnoha šancí znovu ani jednou neskórovalo. | Foto: FK Náchod

Divize C

MFK Chrudim B - Cidlina Nový Bydžov 2:0

Miroslav Teplý (trenér MFK Chrudim B): „Nový Bydžov získal na hřištích soupeřů dvakrát po sobě všechny body při skóre 2:8 a pro nás to bylo téma, které jsme chtěli eliminovat. Dá se říci, že při konečném výsledku 2:0 se nám to povedlo na výbornou. Tak lehké to však nebylo. Vstřelili jsme sice první branku, ale Sotorník byl bohužel v ofsajdovém postavení. Vše si ještě do půle vynahradil a po vysunutí Straky dokázal prostřelil Strýhala. Paradoxně jsme v této fázi hry trochu vypadli z role co se aktivity, soubojů a odražených míčů týče, ale na druhou stranu jsme si za předchozí příležitosti branku zasloužili. Ve druhé půli byl k vidění i nadále fotbal nahoru - dolů a nám se podařilo pojistit výsledek Žaludem po centru Bauera. Bydžov potvrdil své kvality, podal výborný výkon a i proto je naše výhra bez obdržené branky velmi cenná."

FK Náchod - FC Hlinsko 2:0

Martin Slavík (trenér Hlinska): „Myslím si, že naše poslední zápasy mají společného jmenovatele, kdy k slušnému hernímu projevu nedokážeme přidat efektivitu a vstřelené góly a bohužel kvůli tomu ta utkání výsledkově nezvládneme. V Náchodě jsme měli velmi slušné první minuty, kdy jsme soupeře přikovali k jeho brance, ale následně z naší špatné rozehrávky kolem našeho vápna inkasujeme. Zase jsme dostali ránu, vzpamatovávali se z toho, vstřelili jsme vyrovnávací gól, ale ten byl kvůli ofsajdu odvolaný. Snažili jsme se s výsledkem něco udělat, ale bohužel nám to tam nepadá. V poločase jsme to předělali více do ofenzívy, tlačili jsme se tam, ale paradoxně jsme z brejku opět inkasovali. Ještě došlo k vzájemné potyčce a šli jsme do deseti, přesto jsme si vytvořili šance. Je to vše v podobném duchu, musíme se z toho dostat a překousnout to.”

Krajský přebor

Třemošnice - Pardubičky 0:0

Miroslav Šindelář (asistent trenéra Třemošnice): „V utkání jsme byli lepším týmem po celý zápas, nastřelili jsme břevno, tyčku, dvě další šance jsme nedali. Prostě nám to tam na jaře nepadá.”

Litomyšl - Heřmanův Městec 3:2

Jiří Tesař (trenér Heřmanova Městce): „Věděli jsme o tom, že soupeř bude hodně tvrdý. Důraz ale možná byl až moc veliký. Rozhodčí to z mého pohledu měl více korigovat. My jsme po první půli vedli, ale soupeř se následně dvakrát prosadil po zbytečných brankách. My jsme už nedokázali srovnat. Je to pro nás veliká ztráta. Bod si tohle utkání rozhodně zasloužilo. Je důležitý poznamenat, že i terén nebyl ideální pro kombinační fotbal."

1.A třída

Jablonné nad Orlicí - Prosetín 3:2

Radek Hlouš (hrající trenér Prosetína): „Jeli jsme na zápas obhajovat první místo v tabulce, čekal nás velice kvalitní soupeř s nejlepší obranou v celé soutěži. Po dvaceti minutách jsme se dostali do vedení, ale byl to zápas nahoru dolů. Soupeř hrál důrazně a zároveň si velmi pomohl standardními situacemi. I rozhodující branku v 88. minutě jsme dostali z výborně rozehrané standardky, které má soupeř asi nejlepší v lize. Řekl bych, že remíza by byla spravedlivá, ale hraje se na góly.”

1.B třída - skupina A

Slatiňany - Rosice nad Labem 3:1

Jaromír Hanuš (sekretář Slatiňan): „Debakl s Rozhovicemi jsme chtěli co nejdřív odčinit. V první půli se nám to proti Rosicím n.L. i dařilo, i když gólů jsme mohli (a měli) vstřelit víc než ty tři. I po pauze jsme měli další vyložené šance, ale nedali jsme je a soupeř vycítil příležitost. Ale víc než na čestný úspěch v 80.minutě to nebylo, a tak si myslím, že i přes naše docházející síly v závěru zápasu, jsme vyhráli zaslouženě.”

Rváčov - Choltice 3:1

Aleš Meloun (předseda Rváčova): „Za konečně krásného počasí se hrál po celou dobu naprosto vyrovnaný duel. Jediný rozdíl byl v proměňování brankových příležitostí, kdy velmi dobrý výkon podal náš brankář Krčil, který v rozhodující chvíli za stavu 2:1 pro nás chytil pokutový kop.”

Řečany nad Labem - Rozhovice 0:3

David Stejskal (trenér Rozhovic): „Utkání bylo třetí v tomto týdnu, kde jsme měli po středeční dohrávce a nebylo to úplně lehký zápas, ale díky trpělivému výkonu jsme duel zvládli. Rozhodli jsme až ve druhém poločase, ale byli jsme určitě fotbalovějším týmem, zaslouženě jsme zvítězili a získali potřebný tři body. Řečany nejsou na jaře úplně v top formě, ale pořád to byl nepříjemný soupeř, takže o to cennější to vítězství je.”

1.B třída - skupina B

Janov - Svratouch 3:1

Martin Pavlík (trenér Sokola Svratouch): „K samotnému utkání bych řekl jen to, že dostat branku, když míč je metr za lajnou, je šílené. Přestanou hrát naši hráči i hráč domácích, který byl v souboji, pak přiběhne jiný a my dostaneme branku. Co pro mě ale je horší, je úroveň toho, jaký může mít někdo inteligenční kvocient, co dokáže říct a vypustit z ust. Chování diváků a jejich výlevy za přítomnosti malých dětí byly taky výživné. Nic odpornější jsem za svoji karierů nezažil."