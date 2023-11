Oba zástupci chrudimského okresu v divizní soutěži sice bodově ztratily, přesto mohli trenéři za výkony chválit. Hlinsko nestačilo doma na favorizované Ústí nad Orlicí a před koncem podzimu by rádo posbíralo co největší množství bodů.

Slatiňany s béčkem Jiskry uhrály remízový výsledek. | Foto: Facebook Spartaku Slatiňany

Divize C

Velké Hamry - MFK Chrudim B 2:2

Jan Zvolánek (trenér Chrudimi B): „S Hamry jsme inkasovali již v 9. minutě. Poté jsme ještě nějaké možnosti přežili a naopak jsme sami dopředu byli nebezpeční. Po půlhodině hry Zvolánek krásnou průnikovou přihrávkou vybídl ke skórování Denise Holuba, který se nemýlil a vyrovnal. Bohužel hned o čtyři minutky později jsme znovu inkasovali po pěkné akci domácích. V závěru poločasu jsme mohli vyrovnat, ale Tom Dostálek svou tutovku neproměnil. Ve druhém poločase jsme pokračovali v aktivní hře, snažili se kvalitu domácích co nejvíce eliminovat naší fyzickou připraveností a to se nám dařilo. Po hodině hry jsme opět vyrovnali, kdy se životně trefil Patrik Skohoutil. V dalším průběhu se hrál otevřený fotbal, který musel přítomné diváky bavit. Obě mužstva chtěla výsledek překlopit na svou stranu, ale jak domácí tak ani my jsme své příležitosti neproměnili, proto výsledek zůstal neměnný. Bod z velmi těžké půdy samozřejmě bereme. Kluky musíme dnes opravdu pochválit za velice obětavý a týmový výkon."

Hlinsko - Ústí nad Orlicí 1:2

Kamil Řezníček (trenér Hlinska): „Tento zápas se mi hodnotí velice těžko a i přes prohru musím kluky pochválit. V závěru podzimu potřebujeme zmobilizovat všechny síly a získat ze tří zápasů, co nejvíce bodů, abychom měli přes zimu relativní klid na práci.“

1.A třída

Slatiňany - Ústí nad Orlicí B 1:1

Jaromír Hanuš (sekretář Slatiňan): „Favorizovaní hosté sice měli po většinu zápasu více ze hry, ale první gól jsme po čtvrthodině hry dali my. Do půlky utkání jsme měli i přes převahu soupeře další dvě vyložené šance. Po obrátce byl obraz hry podobný a dlouho se zdálo, že těsné vedení udržíme. Závěr zápasu byl infarktový až bláznivý pro oba týmy. Hosté v 85.minutě vyrovnali naším vlastním gólem, pak za minutu nedali penaltu a poté neproměnili ještě další vyloženou šanci. V posledních dvou minutách jsme naopak měli dvě stoprocentní příležitosti my, ale protože z žádné gól nepadl, tak se body dělily.”

1.B třída

Rváčov - Přelouč B 2:3

Aleš Meloun (předseda Rváčova): „V utkání nevalné úrovně, která odpovídala postavení obou mužstev v tabulce, jsme ve dvou případech neudrželi vedení a s odcházejícími fyzickými silami jsme za to byli na konci utkání potrestáni.”