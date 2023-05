V Divizi C došlo na velké okresní derby mezi Chrudimí B a Hlinskem, v nižších krajských soutěžích zaujal především výsledek Prosetína, který inkasoval šest branek v Dolním Újezdě.

Chrudimské béčko v derby prohrálo s Hlinskem po gólu v nastavení. | Foto: Aleš Vladyka

Divize

Chrudim B - Hlinsko 1:2

Miroslav Teplý (trenér Chrudimi B): „Moc jsme chtěli vyhrát a bylo to vidět. Kluci hráli od začátku dobře a škoda, že jsme neproměnili některou z možností. Jak se dávají branky nám ukázalo Hlinsko zhruba po dvaceti minutách a nám nezbylo, nežli se hnát za vyrovnáním. To ovšem soupeři vyhovovalo a mohli tak z brejků svoje vedení ještě navýšit. Do druhé půle jsme nechtěli panikařit, chtěli jsme být trpěliví, nechybovat a připravit si brankové situace. To se myslím dařilo, ale tentokráte i přes předpoklady v ofenzívě nám nebylo přáno až do 77. minuty, kdy srovnal Zvolánek. Rozhodli jsme se, že zůstaneme u rozestavení, které se před naší vstřelenou brankou měnilo a zkusíme strhnout vítězství na svou stranu, ale to se nepovedlo. Navíc přišla poslední minuta, standardka a pro nás určitě krutá ztráta všech bodů. Fotbal se musel líbit, oba týmy hrály dobrý fotbal, s nasazením i kvalitou, ale za mě by výsledku spíše slušela remíza. Co se dá dělat. Jdeme dál a uvidíme, na co to bude stačit.”

Martin Slavík (trenér Hlinska): „Absolvovali jsme zápas, který pokračoval v linii těžkých zápasů i z důvodu, že se soupeř mohl posílit o pět hráčů druholigového áčka a je znát, že to jsou hráči, kteří si na fotbal sahají i jiným způsobem. Rezerva Chrudimi byla o to aktivnější a my museli být pořád v obranné linii na špičkách. Podařilo se nám naštěstí dostat se do vedení, kdy po pěkné akci Simon Křižák ze strany přehodil brankáře. Pořád jsme museli pracovat na plné obrátky, vypracovali jsme si i další šance, kterých jsme měli o něco více než soupeř. V tom duchu pokračoval i druhý poločas, nám po nedůrazu u postranní čáry domácí vyrovnali. Spělo to k remízovému konci a štěstí se nám po dlouhé době přiklonilo na naši stranu, kdy jsme po přetaženém volném přímém kopu vrátili míč před branku a Milan Králíček nám zajistil cenné tři body.”

Krajský přebor

Třemošnice - Moravská Třebová 2:0

Miroslav Šindelář (asistent trenéra Třemošnice): „Po celém utkání jsme byli jasně lepším týmem. V první půli jsme nevyužili asi sedm brankových příležitostí, ale i tak jsme vedli 1:0. Po pauze jsme konečně dokázali trefit prázdnou branku a zpečetili naše vítězství. ”

1.A třída

Dolní Újezd - Prosetín 6:2

Radek Hlouš (hrající trenér Prosetína): „Soupeř, který se prokazuje důraznou hrou v osobních soubojích a má dobré standardní situace. K začátku zápasu jsme přistoupili nedůrazně, nekoncentrovaně, což se nám vymstilo a za prvních sedm minut jsme dostali dvě branky. Pak jsme snížili, což nás mohlo nakopnout, ale další standardku domácí zakončili ukázkovou střelou do šibenice. Naše hra od té doby upadala, nebyli jsme reagovat na vývoj zápasu a nic se nám nedařilo. Zápas blbec. Soupeři se naopak dařilo. Tento zápas nás nezastihl v dobré formě, k čemuž jsme přispěli svoji pasivitu a nedůrazem. Domácí zaslouženě vyhráli.”

1.B třída - skupina A

Rváčov - Moravany B 5:0

Aleš Meloun (předseda Rváčova): „Ačkoliv tomu výsledek nenapovídá, ve Rváčově se hrálo naprosto vyrovnané utkání. My jsme byli lepší pouze v tom, že jsme své akce do často otevřené obrany soupeře dokázali proměnit v góly.”

Slatiňany - Hrochův Týnec 6:1

Jaromír Hanuš (sekretář Slatiňan): „Hosté šli překvapivě po čtvrthodině hry do vedení naší vlastní brankou, ale nám se podařilo zanedlouho v rozmezí dvou minut mezi 24. a 25. minutou výsledek dvěma "slepenými" brankami otočit. A protože jsme do přestávky přidali ještě další dva góly, bylo o výsledku víceméně rozhodnuto. Po přestávce jsme vedení ještě navýšili, a tak naši fanoušci (a bylo jich za krásného počasí docela dost) odcházeli po zápase domů určitě spokojeni. A to jsme ještě neproměnili několik vyložených šancí, takže skóre mohlo být klidně i dvouciferné.”