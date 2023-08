Divizní osud dvou zástupců našeho okresu je zcela odlišný. Zatímco béčko Chrudimi se stále drží na čele, Hlinsko je na sestupové pozice bez jediného bodu. V 1.A třídě slavily Slatiňany, které porazily v okresním souboji Skuteč.

Slatiňany v okresním derby čtyřmi góly porazily Skuteč | Foto: Pavel Račak

Divize C

Spoje Praha - MFK Chrudim 1:2

Jan Zvolánek (trenér MFK Chrudim B): „Úvod utkání nám vyšel na jedničku. Po prostorové přihrávce utekl Lukáš Hájek a poslal nás do vedení. V dalším průběhu poločasu hráli lépe domácí hráči, kteří nám několikrát jak ze hry tak i ze standardních situací zle zatopili, ale naštěstí v brance stál bezchybný Jáchym Šerák, který vše vyřešil. O poločasové přestávce jsme prostřídali, změnili způsob hry, ale nějaká velká změna v našem herním projevu bohužel vidět nebyla. Po hodině hry jsme zaslouženě inkasovali z kopačky Baisy. V 65. minutě však střídající Michal Zvolánek vstřelil pro nás nesmírně důležitou druhou branku a domácí tak museli začít hrát více otevřeněji. Několik rychlých protiútoků jsme však nevyužili. Spoje své příležitosti také neproměnilo a tak jsme si mohli připsat další tři body do divizní tabulky. Dnes s pokorou musíme uznat, že vyhrál šťastnější tým.”

Hlinsko - Benátky nad Jizerou 0:1

Martin Šejvl (obránce Hlinska): „Vyrovnané utkání rozhodla jedna chyba po standardní situace soupeře v druhém poločase. My jsme znovu předvedli slušný výkon ve hře, ale opět jsme nebyli produktivní. Již několikátý zápas se nám to opakuje. Když nejsme schopni vstřelit gól, nemůžeme inkasovat laciné góly. Benátky čekaly na nějakou šanci po standardce a to jim vyšlo, my zatím nedokážeme zužitkovat rohy, kterých máme dostatek.”

Krajský přebor

Třemošnice - Litomyšl 0:2

Miroslav Semerád (trenér Třemošnice): „Měli jsme problém před zápasem se sestavou, ale dali jsme dohromady. Zápas probíhal tak, že soupeř byl více na balónu, postupně jsme se do zápasu dostali a vytvořili si nějaké šance. Do šatny jsme dostali zbytečnou branku, což byla škoda. Následně jsme si vytvořili šance, celé snažení o vstřelení gólu ukončila penalta, kterou jsme také neproměnili. Zápas bychom na bod zvládli, ale nevyšlo to. Dostali jsme ještě v závěru další branku a bylo jasno.”

Heřmanův Městec - Libišany 2:4

Jiří Tesař (trenér Heřmanova Městce): „Věděli jsme, že přijede jeden z nejkvalitnějších soupeřů z celé soutěže. Libišany ukázaly sílu především na míči a to díky bratrům Krajákovým. Dostávali jsme opět laciné branky. U nás stojí za zmínku gól z půlky na 2:2. V závěru nás soupeř však potrestal a utkání nakonec vyhrál. Musím ale pochválit celý tým, byli jsme rovnocenným soupeřem.”

1.A třída

Slatiňany - Skuteč 4:1

Jiří Zdražil (trenér Slatiňan): „Do utkání jsme vstoupili velice dobře a postupně si vytvořili několik šanci, které jsme ale bohužel neproměnili. Poté se hra vyrovnala. Na konci prvního poločasu se nám povedl rychlý protiútok a šli jsme do vedeni. Ve druhém poločase jsme rychle zvýšili na 2:0, ale soupeř vzápětí snížil. Zápas jsme rozhodli dvěma góly v závěru a nakonec vyhráli 4:1. I když to byl spíše boj, děkuji všem našim hráčům, jelikož si opravdu dnes “hrábli” na dno sil.”

1.B třída

Rosice nad Labem - Rváčov 3:2

Aleš Meloun (předseda Rváčov): „V utkání jsme podali slabý a ustrašený výkon. Ačkoliv jsme ve hře určitě nebyli horším týmem, v defenzívě nás sráží hrozné chyby a sami se na gól strašně nadřeme.”

Choltice - Stolany 4:2

Miroslav Hluchník (trenér Stolan): „Čekal nás těžký soupeř, u kterého se nám delší dobu výsledkově nedaří, prolomili jsme to až minulou sezónu vítězstvím 2:0. I tentokrát jsme začali lépe a ujali se vedení, od té doby jsme ale úplně přestali hrát. Soupeř byl živější, pohyblivější a zaslouženě výsledek do poločasu otočil. Ve druhé půli domácí v pojetí hry pokračovali, nás zbrzdilo vyloučení, přesto se nám podařilo snížit na 2:3. Domácí již poté chodili do otevřené obrany a jednu ze svých šancí proměnili na konečný výsledek. Musíme sportovně uznat, že vítězství Choltic je zasloužené.”