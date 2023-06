V krajském přeboru se víkendový zápas vůbec nepovedl Heřmanově Městci, který schytal v Horních Ředicích nepříjemný debakl, do boje o postup do nejvyšší krajské soutěže je zpět Prosetín, jenž se těším na derby o postup s Prosečí. Naopak pětizápasová série výher rozjetých Stolan skončila na domácí půdě proti Rváčovu.

Souboj ve Stolanech přinesl konec vítězné šňůry domácího týmu, na vině je Rváčov. | Foto: Petr Dejnožka

Divize C

Turnov - Chrudim B 1:2

Miroslav Teplý (trenér Chrudimi B): „V první půli byli domácí lepší v držení míče i v počtu šancí a také se po naší chybě ve středu hřiště v šesté minutě ujali vedení. Turnov byl dle očekávání hodně nebezpečný ze standardních situací, ale Kuba Tlustý nás opět výtečnými zákroky podržel. My jsme měli možnosti dotáhnout úspěšně několik slibných situací, ale většinou nás zradila už před finální fáze. Postupem času jsme se přece jen dostali do hry a Vácha do poločasové přestávky srovnal. Bylo nám jasné, že musíme reagovat střídáním na kvalitu středové řady domácích a do druhého poločasu jsme přešli na jednu z variant rozestavení, která byla před utkáním také ve hře. Jak se ukázalo, tak naše změny v sestavě naprosto naplnily a možná ještě předčily očekávaní, protože jsme domácí už do velkých šancí nepouštěli a sami jsme začali být nebezpeční z čehož pramenil druhý gól Váchy. Jak se ukázalo, tak to byla branka vítězná i když jsme měli další možnosti na výsledkovou pojistku. Výhry si moc vážíme, protože jsme několik utkání ztratili po dobrém výkonu buďto v závěru utkání, nebo smolnou brankou a teď jsme konečně podložili dobrou hru především ve druhé půli bodovým ziskem. Kluci si to zasloužili ukázali charakter a já jim děkuji. Těšíme se na poslední dvě kola.”

Hlinsko - Trutnov 3:1

Martin Slavík (trenér Hlinska): „Soupeř od prvních minut potvrzoval jeho zajímavé výsledky na jaře, byl lepší a v 11. minutě se nejlepší střelec soupeře střelou pod břevno otevřel skóre utkání. Dlouho jsme se nemohli dostat do tempa a soupeř byl na začátku lepší. Poté se nám povedla skvělá akce po pravé straně v podání Denise Mayera a Simon Křižák do prázdné branky srovnal. Nadechovali jsme se, že bychom mohli hru srovnat, ale hosté byli stále nebezpeční. Před koncem poločasu centroval znovu Mayer a Martin Hlouš nás chvíli před pauzou poslal do vedení. Do šatny jsme navíc dali ještě jeden gól, který utkání více méně zlomil. Dospělý fotbal se hraje na výsledky, ale soupeř byl určitě lepší než my a my si vážíme toho, že jsme utkání se sousedem v tabulce zvládli.”

Krajský přebor

Třemošnice - Čеská Třebová 1:0

Miroslav Šindelář (asistent trenéra Třemošnice): „Po celé utkání jsme byli jasně lepším týmem, soupeře jsme předčili herně i bojovně. Utkání rozhodl nadějný dorostenec Tadeáš Osvald, Chválíme celý tým včetně náhradníků.”

Horní Ředice - Heřmanův Městec 8:1

Jiří Tesař (trenér H. Městce): „Byla to ostuda pro fotbal. Dostali jsme osmičku. Nechci se k tomu vlastně ani vyjadřovat. My jsme sice čekali a měli jsme indicie, že to bude špatné, že ale z toho bude takový průšvih, to tedy ne. Jsem z toho zklamaný…”

1.A třída

Prosetín - Letohrad B 3:1

Radek Hlouš (hrající trenér Prosetína): „Do zápasu jsme nastoupili v pozměněné sestavě ,šanci dostali jiní hráči. Začali jsme aktivně, napadali jsme soupeře na jeho půlce, ale hosté se povedenou individuální akcí ujalivedení. My jsme dokázali odpovědět, snažili se nadále zakončovat a do poločasu vedli o dvě branky. Přečkali jsme v první půle asi dvě šance ze standardních situací. Bojovali jsme a přineslo to úspěch. Nyní nás čeká rozhodující utkání v derby s Prosečí, na což se musíme připravit a prolomit naše negativní výsledky na hřištích soupeřů.”

1.B třída - skupina A

Stolany - Rváčov 1:3

Aleš Meloun (předseda Rváčova): „V utkání proti kvalitnímu soupeři jsme vycházeli z důsledné a dobře hrané obranné činnosti. Z našich rychlých protiútoků jsme možná mohli dát i více než tři góly, ale tento výsledek bereme všema deseti.”

Přelovice - Slatiňany 1:4

Jaromír Hanuš (sekretář Slatiňan): „Domácí začali zápas lépe a po půlhodině hry šli do vedení. Naši pak postupně vyrovnali hru a ještě do poločasu se nám podařilo vyrovnat. Po přestávce už se ale hrálo většinou podle našich not a tomu odpovídalo navyšující se skóre v náš prospěch. Bohužel na příliš tvrdou hru domácích doplatili zraněním dva naši obránci - T. Venzara s M. Slavíkem. Budeme rádi, když aspoň jeden z nich bude moci zasáhnout následující víkend do našeho domácího derby s SK Stolany. Zápas bude mít o dramatickou zápletku postaráno, protože se v něm utkají tři kola před koncem dva soupeři z čelních míst tabulky.”

1.B třída - skupina B

Svratouch - Libchavy 3:2

Martin Pavlík (trenér Svratouchu): „Podali jsme výkon za hranou našich možností, během hry se nám zranili další tři hráči, ale i tak jsme dokázali utkání zlomit na naši stranu v poslední minutě zápasu. Soupeř u nás zanechal velmi dobrý dojem a rozhodně nepatří na poslední místo tabulky a jsem přesvědčený, že se v soutěži zachrání. Obrovsky si tohoto vítězství cením.”