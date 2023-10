V divizi se z chrudimských zástupců radovala pouze rezerva Chrudimi, která si pohrála s Kosmonosy. Podobně produktivní byli i střelci ve Rváčově, kteří vyprovodily Přelovice čtyřmi góly.

Divize C

Chrudim B - Kosmonosy 5:0

Jan Zvolánek (trenér MFK Chrudim B): „Skvělý vstup do utkání, kdy jsme již v 15. minutě vedli 2:0. Ve 23. minutě se po akci Lukáše Hájka prosadil Michal Zvolánek a bylo to o tři branky. Hosté hrozili zejména ze standardních situací, ve kterých jsme si počínali hrozně nezodpovědně. Po změně stran jsme hráli trpělivě, čekali jsme na chyby soupeře a následně jsme potvrdili vítězství dalšími dvěma brankami. Teď nás čeká série těžkých utkání, ve kterých zkusíme překvapit a vydolovat ze zápasů další potřebné body do divizní tabulky.”

Trutnov - Hlinsko 1:0

Kamil Řezníček (trenér FC Hlinsko): „Utkání moc pohledného fotbalu nenabídlo, spíše se bojovalo mezi pokutovými územími a postupem času bylo více méně jasné, že kdo vstřelí branku vyhraje. Bohužel se to po naší chybě v přechodové fázi podařilo domácím, a proto jsme odjeli s Trutnova s prázdnou."

Krajský přebor

Heřmanův Městec - Prosetín 2:0

Radek Hlouš (trenér Prosetína): „Po tragickém výkonu v Pardubičkách jsme nastoupili k soupeři, který byl v tabulce pod námi. Museli jsme udělat několik změn v základní sestavě, což ale není důvod našeho špatného nasazení a hry, kterou jsme první poločas předváděli. Domácí nastřelili v páté minutě spojnici a následně skórovali ze střely zpoza vápna. My jsme předvedli jen několik průnikových přihrávek za obranu, které jsme ale nedokázali zachytit a využít v náš prospěch. Po pauze jsme se herně zlepšili, bohužel až po druhém inkasovaném gólu. Začali jsme hrát po zemi, měli více ze hry, ale jen po vápno soupeře. Z toho se musíme poučit do následujícího zápasu s Třemošnicí, kde už musíme bodovat.”

1.A třída

Svitavy B - Slatiňany 4:2

Jiří Zdražil (trenér Slatiňan): „Přes relativně vyrovnaný zapas opět nemáme ani bod. Rozhodl rozdíl v naší produktivitě a domácích.”

1.B třída

Rváčov - Přelovice 4:0

Aleš Meloun (předseda Rváčova): „Ve vyrovnaném utkání jsme dokázali využít nabídnuté brankové příležitosti. V tom jediném jsme byli lepší než soupeř, který po fotbalové stránce za námi rozhodně nijak nezaostával. Proto můžeme být za tři body moc rádi.”