Okresní derby mezi Slatiňany a Prosečí přineslo zajímavý průběh. Kdo čekal za poločasové stavu 0:0 vyrovnanou bitvu až do konce, mýlil se. Spartak totiž nasázel do sítě soupeře po pauze "bůra"!

Bezbranková první půle se změnila v demolici. | Foto: Pavel Račak

Divize C

Hlinsko - Letohrad 3:2

Martin Šejvl (hrající asistent trenéra Hlinska): „První poločas se nám povedl, dokázali jsme hrát rychle a přes blok soupeře se prosadili. Bohužel po ojedinělé ztrátě ve středu hřiště jsme inkasovali krásnou střelou soupeře. Přesto jsme díky naší aktivitě v napadání a dobrém pohybu navýšili do poločasu vedení na 3:1. Ve druhém poločase jsme ale přestali běhat a soupeř převzal otěže zápasu. Až na další hrubou chybu v rozehrávce jsme soupeře uhlídali, i když pár šancí si vypracoval. Ty jsme ale měli i my, ale několik brejkových příležitostí zůstalo nevyužito. Jsme rádi, že jsme se rozloučili s diváky vítězstvím.”

Turnov - Chrudim B 2:0

Radek Šprta (asistent trenéra MFK Chrudim B): „Vstup do utkání se nám vydařil, hráli jsme aktivně s dobrým pohybem a náběhy. Díky tomu jsme si připravili dobré situace, ale bez gólového efektu. Ve 26. minutě jsme bohužel propadli uprostřed hřiště, nezachytili jsme náběh soupeře a ten otevřel skóre utkání. Ve 28. minutě byl po faulu vyloučen Gregovský. Do konce poločasu jsme další šance soupeře ustáli. Ve druhém poločase jsme brzy inkasovali další branku. Poté jsme čelili narůstajícímu tlaku soupeře, který jsme s vypětím všech sil a značné dávky štěstí přežili. Z naší strany šlo už jen o náznaky šancí. Vyloučení Gregovského bohužel zlomilo utkání v náš neprospěch.”

Krajský přebor

Lanškroun - Prosetín 2:1

Radek Hlouš (trenér Prosetína): „Utkání se hrálo na umělé trávě a my jsme začali aktivní hrou, jenže z jednoho úniku po centru ze strany míč trefil do kroku hráče na volej a domácí se dostali do vedení. Po pauze jsme chtěli zlepšit hru a hlavně finální přihrávku za obranu soupeře. Po odraženém balonu jsme odcentrovali na malé vápno, kde náš hráč zakončil hlavou k tyči. Z následné hry po nedůrazu v našem pokutovém území z důvodu naší hrubé chyby vsítil druhý gól. My jsme se snažili, ale druhou branku jsme vsítit nedokázali, takže jsme soupeři darovali tři body.”

1.A třída

Slatiňany - Proseč 5:0

Jaromír Hanuš (sekretář Slatiňan): „Ve slušně hraném okresním derby v první půli na obou stranách moc šancí k vidění nebylo, a tak poločas skončil bez branek. Co se však dělo po změně stran, to se jen tak nevidí. Naši se vstřelenou první brankou v 50. minutě dostali "do nálady" a soupeře doslova zničili dalšími čtyřmi góly. Vycházelo nám skoro vše, na co jsme sáhli, a naopak hostům prakticky vůbec nic. Tím se zrodila naše drtivá výhra, které po první půli nic nenasvědčovalo. Zajímavá a zaznamenáníhodná je ještě bilance našeho střelce Jakuba Slavíka v tomto utkání - hattrick a dvě přihrávky na zbývající dvě branky.”

1.B třída

Rváčov - Řečany nad Labem 1:1

Aleš Meloun (předseda Rváčova): „V posledním podzimním zápase byla dovršena naše výsledková mizérie. V poli snad nehrajeme tak špatně, ale hrozně těžko dáváme góly a naopak lacino inkasujeme. V obou pokutových územích nám schází důraz a rychlost a to se ani v 1.B třídě neodpouští. Přes zimu budeme doufat v uzdravení našich dlouhodobých marodů a doplnění kádru.”

Stolany - Horní Jelení 0:0

Miroslav Hluchník (trenér Stolan): „Poslední zápas nenabídnul moc pěknou podívanou, dost soubojů, přerušení. V první půli jsme se nemohli dostat do hry, druhý poločas byl z naší strany lepší, ale do vyložených šancí jsme se nedostávali, i díky soupeři, který nám toho příliš nedovolil, byl velmi dobře připraven. Remíza je dle mého názoru spravedlivá. Za celý klub děkuji klukům za přístup a výsledky v podzimní části sezóny.”