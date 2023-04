Aprílový víkend přinesl v krajských soutěžích chrudimským zástupcům radosti i starosti. Zatímco Prosetín pokračuje i díky pětibodovému Davidovi Filipim na čele 1.A třídy, smutní naopak ve Rváčově, Nasavrkách či Skutči, která v derby na podmáčeném povrchu nestačila na Proseč.

Divize C

Trutnov - Chrudim B 2:0

Miroslav Teplý (trenér Chrudimi): „V první půli bez šancí na obou stranách byli domácí lepší v poli a díky rohovému kopu se dostali do vedení. Nutno podotknout, že branka byla velice hloupá a laciná a jak se nakonec ukázalo, tak i vítězná. Do druhého poločasu, který naopak nabídl ofenzívní podívanou s velkým množstvím příležitostí, jsme vstoupili mnohem lépe a brzy mohli vyrovnat. Bohužel už od utkání s Vysokým Mýtem je naše koncovka žalostná. Šance, které měl především Žalud, ale také Zrůst s Nykodýmem se musí proměnit, zvláště když hloupě inkasujeme. Příkladem je naše obrovská příležitost, z protiútoku střela domácích na bližší tyč a prohráváme o dvě branky. Nastoupili jsme velmi mladí a to právě ruku v ruce se střeleckou potencí je hlavní příčinou naší porážky. Trutnov hrál výborně, byl po většinu utkání lepší, měl další šance, ale troufnu si říci, že jsme se z velké části znovu porazili hlavně sami. Musíme dál bojovat a makat naplno, protože věříme, že poctivá práce se musí zhodnotit. Zvláště když víme, že se z posledních tří duelů dalo vytěžit daleko více.”

Hlinsko - Benátky nad Jizerou odloženo

Krajský přebor

Horní Ředice - Třemošnice 1:0

Miroslav Šindelář (asistent trenéra Třemošnice): „Jednalo se o vyrovnané utkání, domácí měli více šancí a my jsme po jedné chybě obdrželi gól, na který se nám již zareagovat nepodařilo, i když jsme měli dvě dobré příležitosti. Domácí hráli s větrem v zádech.”

Heřmanův Městec - Svitavy 3:2

1.A třída

Prosetín - Polička 5:1

Radek Hlouš (hrající trenér Prosetína): „K utkání jsme přistoupili s respektem k soupeři, ale s vědomím toho, že jsme první a doma musíme zápas zvládnout. Chtěli jsme vysoko napadat, jenže paradoxně soupeř zahrozil z prvního rohu, kdy jsme museli zneškodnit jeho velkou šance. Postupně jsme převzali iniciativu na hřišti, měli jsme příležitosti a v poločase vedli o dvě branky. Dále jsme chtěli soustředit na naši hru, podařilo se nám zvýšit dokonce na 4:0. Hosté snížili z učebnicově zahrané standardní situace. Chtěl bych pochválit tým za nasazení a kolektivní výkon, vyzvedl bych Davida Filipiho, který dal tři góly a na další dva nahrál.”

Proseč - Skuteč 4:1

Martin Horáček (trenér Skutče): „Pro nás se to hodnotí špatně. Myslím si, že výsledek úplně neodpovídá dění na hřišti, ale je to tak historicky dané, že u nás vítězíme na velkém hřišti my a u nich na malém oni. Dostali jsme hloupé góly ze standardních situací, ve kterých je Proseč silná a naopak v první půli, kdy jsme byli 25 minut lepší a měli šance, tak jsme žádnou branku nedali. Domácí se dostali do vedení, museli jsme to otevřít a soupeř dal do otevřené obrany rychlé dva góly. Mrzel mě stav hrací plochy, domácí s tím zřejmě moc neudělali, takže to spíš boj a válka a to nám moc nesvědčilo. Proseč zaslouženě vyhrála.”

Luže - Tatenice 2:1

1.B třída - skupina A

Horní Jelení - Rváčov 4:0

Aleš Meloun (předseda Rváčova): „Po katastrofálním úvodu utkání, kdy jsme vlastní nedůsledností umožnili domácím získání pohodlného náskoku, se naše hra do konce poločasu zlepšovala. Také my jsme si vytvořili gólové příležitosti, ale neproměnili je. Po třetí brance v úvodu druhé půle se utkání již jen dohrávalo.”

Řečany nad Labem - Slatiňany 0:4

Jiří Zdražil (trenér Slatiňan): „Po nepříliš vydařeném úvodu utkání jsme se dvěma rychlými góly ujali vedeni a v závěru první půle odskočili na rozdíl tři branek. Hra v poli ovšem rozhodně nebyla z naši strany ideální. Ve druhé poločase jsme herně úplně vypadli z role a nechali hrát domácí. Pouze velmi dobrým výkonem v obranné fázi jsme výsledek udrželi a ještě v úplném závěru utkání zvýšili krásnou ranou Vládi Trňáka na celkových 4:0. ”

Hrochův Týnec - Nasavrky 4:2

Tomáš Michek (předseda Nasavrk): „Hřiště bylo hodně podmáčené, takže na tom příliš krásný fotbal hrát nešel. Domácí celek byl na začátku lepší, dal dvě branky, my snížili z našeho tlaku až ke konci poločasu a navíc další šance neproměnili. I po přestávce jsme tlačili, trefili břevno, ale naopak domácí dali na 3:1 z penalty a zbytek utkání si již pohlídali.”

Rozhovice - Chvojenec odloženo

1.B třída - skupina B

Svratouch - Žamberk odložen