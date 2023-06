Krajské soutěže o uplynulém víkendu skončily a pro chrudimský okres dopadly velmi příznivě. Z posunu do 1.A třídy se radují Slatiňany, naopak do nejvyšší krajské soutěže míří Prosetín, který využil odmítnutí Proseče.

Postupující tým Slatiňan | Foto: SK Spartak Slatiňany

Krajský přebor

Libišany - Třemošnice 4:0

Miroslav Šindelář (asistent trenéra Třemošnice): „Ve 30. minutě jsme měli vést 5:0 a nebylo, co řešit. Naše koncovka byla více než darebná a to se dělo i po pauze. Hráli jsme opravdu dobře a výsledek bohužel neodpovídá dění na hřišti.”



1.A třída

Prosetín - České Heřmanice 2:2

Radek Hlouš (hrající trenér Prosetína): „Bojovali jsme o druhou příčku s tím, že nám stačil bod, ale chtěli jsme vyhrát a potvrdit celosezónní neporazitelnost. Hrál se vyrovnaný zápas, druhý poločas jsme dali dva góly a pak měl několik šancí soupeř, které neproměnil. Konec zápasu se povedl soupeři, který ze standardek dal dvě branky a vyrovnal.”

1.B třída

Slatiňany - Rváčov 3:1

Jaromír Hanuš (sekretář Slatiňan): „V nezvyklém sice sobotním, ale dopoledním čase šli hosté po čtvrthodině hry poměrně nečekaně po rychlém brejku do vedení. Nám chvíli trvalo, než jsme se dostali do obvyklé provozní teploty, ale ještě do přestávky jsme dvěma góly stačili výsledek otočit. Po obrátce už se hrálo většinou podle našich not a navíc náš náskok ještě pojistil krásným gólem nejzkušenější hráč Trňák. V závěrečných 10 minutách jsme měli ještě několik gólových šancí, ale výsledek už se nezměnil To nám už samozřejmě tolik nevadilo a hráči se spolu s fanoušky mohli po zápase radovat ze zaslouženého postupu do 1.A třídy.”



Aleš Meloun (předseda Rváčova): „Poslední utkání, kdy už ani jednomu z mužstev o nic nešlo, se přesto hrál fotbal s nasazením a na dobré úrovni. Domácí byli určitě lepší a vítězství si zasloužili. My se ale nemáme za celou sezonu určitě za co stydět.”