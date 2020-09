Příliš málo radosti. Poslední zářijový víkend přinesl pouze výhru Moravanům, které zásluhou hattricku Knotka za dvanáct minut sebraly všechny body domácím Ředicím. Ano, zní to až neuvěřitelně, nemluví se v tomto směru o Holicích. Vedoucí celek totiž ztratil první místo v přímém souboji na půdě Lanškrouna. Rohovládova Bělá nestačila na chrudimskou rezervu a Pardubičky se nedokázaly vypořádat s absencí gólmanské jedničky.

Rohovládova Bělá - Chrudim B

Jaroslav Novák, trenér Rohovládovy Bělé: „Konečně jsme byli téměř kompletní. Přesto mladý běhavý celek soupeře byl nad naše síly. V prvním poločase jsme dostali dva laciné góly. Ve druhém se hra začala vyrovnávat. V závěru jsme si vytvořili šance ke zdramatizování zápasu, ale bohužel jsme je neproměnili. Chrudimská rezerva zvítězila zaslouženě. Na naší hře byl znát výsledkový pokrok, když v loňské sezoně jsme jí podlehli 1:10…“

Lanškroun - Holice

Evžen Kopecký, trenér Holic: „Zápas se mi nehodnotí dobře, a to především proto, že jsme byli fotbalovějším týmem. Prohráli jsme úplně zbytečně. Proč se tak stalo, si ale nechám pro sebe a do kabiny. Jedna věc však byla jasná. Pakliže to nejde fotbalově, tak se musí dát do hry srdíčko. A to bylo především ve druhém poločase na straně domácích. Pro nás to je facka, ale takový je fotbal. Je nutné se z toho poučit.“

Luže - Pardubičky

Tomáš Mrázek, trenér Pardubiček: „V Luži jsme se museli obejít bez čtveřice hráčů základu. Nejcitelnější však byla absence brankáře Zahradníka, který se v týdnu zranil. I přesto, že jsme brzy vedli, po chybách náhradního gólmana jsme domácím zápas usnadnili. A vítězství doslova darovali. Opět jsme doplatili na nepochopitelné hrubky. Výkon v první půli byl bohužel z naší strany zoufalý.“

Horní Ředice - Moravany

Antonín Čáp, trenér Horních Ředic: „Toto utkání se mi nehodnotí vůbec dobře, protože jsme si ho prohráli sami. Prohra neodpovídá dění na hřišti. Myslím si, že to byl vyrovnaný zápas. Místo toho, abychom vedli a šance na to byly, tak si necháme dát tři hloupé branky. V závěru se nám podařilo snížit Mrázem, ale na víc jsme už neměli. Bohužel jsme na chvostu tabulky a musíme bojovat o každý bod. Tento duel rozhodla větší efektivita v zakončení a rovněž větší zkušenost hráčů z Moravan.“

Miroslav Semerád, hrající trenér Moravan: „Jsme rádi za tři body, které jsme získali po dlouhé době a které nás dostaly v tabulce pravdy na nulu. Upřímně řečeno, nebylo úplně jednoduché je vydobýt. Byli to totiž domácí, kdo měl první možnosti k otevření skóre. Navíc jednou nás zachránilo břevno. Poté jsme si vypracovali tutovky také my. V prvním poločase jsme je ještě nevyužili. Po přestávce se nám již začalo dařit je proměňovat. Pak už jsme si výsledek zkušeně pohlídali. Ještě bych chtěl popřát Honzovi Hurtovi, který musel se sebezapřením nastoupit do utkání, úspěšnou operaci kolene.“

8. KOLO:

Česká Třebová - Heřmanův Městec 2:1

Fakta – branky: 20. Müller, 25. Vaňous – 52. Hauf. Rozhodčí: Poláček (Chrudim). ŽK: 1:1. Diváci: 50. Poločas: 2:0. Česká Třebová: Hotmar – J. Deml, Švec, Jiřánek, Štos – Herclík (90. Linhart), Müller – Grepl, Vaňous, Abt (63. Pávek) – Langer (77. M. Deml). Heřmanův Městec: Stýblo – Čáp, Hauf, Jošt (46. Kosina), Novák – D. Zrůst, Jablečník, Mach, Řezníček – Pilný, Salfický.

Horní Ředice - Moravany 1:3

Fakta – branky: 81. Mráz – 59., 64. a 70. Knotek. Rozhodčí: Zavřel (Luže). ŽK: 0:2. Diváci: 150. Poločas: 0:0. Horní Ředice: Češka – L. Švec, Březina, Mráz, Horyna – Morávek, Hrdý (84. Metelka), Sytko (58. Fous), Klír (68. Hrubý) – Machatý, Sokol (71. J. Švec). Moravany: B. Branda – J. Lukas, Beran, Záleský, M. Lukas – Formánek, Semerád, Hurta, Bakeš (78. Kosina) – Kříž, Knotek.

Lanškroun - Holice 2:0

Fakta – branky: 57. a 90. F. Ptáček. Rozhodčí: Valenta (Letohrad). ŽK: 2:2. ČK: 0:1 (77. Fotul). Diváci: 40. Poločas: 0:0. Lanškroun: Ehrenberger – Macháček, Veselý, Jílek, Komínek – Doležal (85. Pecháček), Š. Kolomý, Sita (90. Marek), J. Ptáček, Savych – F. Ptáček. Holice: Laksar – Semínko (76. Kuclér), Řezníček, Fotul, Řehák – Růžička, Rožek, J. Jedlička, Rosůlek – T. Jedlička, Václavek.

Svitavy - Třemošnice 1:0

Fakta – branka: 75. Válek. Rozhodčí: Kudyn (Chrudim). ŽK: 1:1. Diváci: 50. Poločas: 0:0. Svitavy: Jílek – A. Novák, Czehowský, Brůna (81. Brázda), Veselský – Tůma, Svoboda (58. Hýbl), F. Čížek, Bednár (67. Chlup), Válek – Juřík (76. Horák). Třemošnice: Žďánský – Jelínek (77. Krška), Malý, Jablečník, P. Šindelář – J. Vančura, Filip (69. Klein), M. Šindelář, Mejtský – Tomiška, Šmídl (81. Oswald).

Luže - Pardubičky 6:1

Fakta – branky: 11. a 88. Koukal, 17. a 58. Fejl, 32. Radouš, 44. Malinský – 8. Šprachta. Rozhodčí: Rázek (Sezemice). ŽK: 0:2. Diváci: 42. Poločas: 4:1. Luže: Vostradovský – Markarjanc (75. Mráz), Radouš, Fejl, Denk – Koukal, Malinský, Hantsch, Kapitola (66. Barcic) – Klenor, Kroutil. Pardubičky: Jákl – Robovský (65. Zelenka), Luptovský, Suchochleb, Froš – Svoboda (83. Martan), Hofman, Tuťálek (74. Svěrák), Jandera (33. Žák) – Šprachta (74. Havelka), Svatoň.

Litomyšl - Choceň 2:0

Fakta – branky: 25. Folta, 80. Štoudek. Rozhodčí: Jelínek (Lanškroun). ŽK: 2:4. ČK: 0:2 (27. Fikejz, 32. Laky). Diváci: 48. Poločas: 1:0. Litomyšl: Kačer – Škeřík, Gyömber (83. Malý), Hašek, Jireček – Sršeň, Folta (83. Pešek), Kundera, Kristek (77. Tomšů) – Štoudek (85. Klejch), Hromádka (67. Zeman). Choceň: Krátký – Vychytil, L. Novotný, Zahálka, Heger – Štanglica, Coufal (75. Gerčák), Kužma, Laky, Gronych – Fikejz.

Rohovládova Bělá - Chrudim B 1:3

Fakta – branky: 83. Kotajny z pen. – 12. D. Kopecký st., 23. Žalud z pen., 66. Brychnáč. Rozhodčí: Mach (Polička). ŽK: 6:3. Diváci: 40. Poločas: 0:2. Rohovládova Bělá: Javorski – Žoček, Nepivoda, Pospíšil, Najman (62. Vávra) – Bydžovský, Panchártek (78. Jindra), Špidlen, Betlach – Chovanec (46. Klouda), Khol (46. Kotajny). Chrudim B: Adámek – M. Tlapák (56. P. Tlapák), D. Kopecký st., Holub (66. Petržíla), Friček – Linhart (71. Vácha), D. Kopecký ml. (56. Brychnáč), Šindelář, Žalud – Trávníček, Holeček.

Proseč - Moravská Třebová 0:2

Fakta – branky: 9. Bednář, 85. Krystl. Rozhodčí: Jureček (Lanškroun). ŽK: 3:7. ČK: 0:1 (55. Konečný). Diváci: 50. Poločas: 0:1. Proseč: Novotný – Stupavský, Jeřábek, Jaroslav Marek, Z. Marek (75. Beránek) – Mareš, Vopařil, Koutný , Hromádka (59. Zelenka) – Klíma (71. Jiří Marek), Fenyk (82. Kiričenko). Moravská Třebová: Kamisch – Kopa, Krystl, Olejník, Drexler – Šmerda (90. Lebiš), Bednář, Smékal, J. Štaffa (87. Kolář) – Holub, Konečný.

Tabulka:

1. Lanškroun 8 7 0 1 0 27:5 22

2. Holice 8 7 0 0 1 32:12 21

3. Chrudim B 8 7 0 0 1 23:7 21

4. Mor. Třebová 8 4 3 0 1 20:9 18

5. Svitavy 8 4 1 1 2 17:17 15

6. Choceň 8 4 0 1 3 20:13 13

7. Luže 8 2 2 2 2 12:13 12

8. Třemošnice 8 2 3 0 3 9:15 12

9. Pardubičky 8 3 1 0 4 17:22 11

10. Moravany 8 3 0 0 5 16:18 9

11. Litomyšl 8 3 0 0 5 12:15 9

12. Proseč 8 2 0 1 5 14:25 7

13. Heřm. Městec 8 2 0 1 5 10:21 7

14. Česká Třebová 8 1 0 2 5 10:21 5

15. Horní Ředice 8 1 0 2 5 7:18 5

16. Roh. Bělá 8 1 1 0 6 6:21 5