Hlavní role pro gólmany. Jeden – Jiří Lindr – se nečekaně objevil v kabině a druhý – Martin Češka – se zapsal do střelecké listiny. A Horní Ředice se po dobytí chrudimského území (2:1) osamostatnily v čele přeboru.

CHRUDIM B - H. ŘEDICE 1:2

Branky: 13. Zrůst – 25. Češka, 83. Hrdý. Poločas: 1:1.

"Granát", který nelikvidoval

„Do Chrudimi jsme jeli potvrdit, že tam, kde jsme, nejsme náhodou. Kluky jsem nabádal, že se nemáme čeho bát. Přestože je Chrudim velice silná, tak my také máme svoji kvalitu. Hrajeme o první místo v tabulce, takže určitě nebudeme zalezlí,“ odhaluje dodatečně plány ředický trenér Tomáš Flachs.

Do řad jeho sebevědomé armády, ale vletěl „granát“ už v první čtvrthodině.

„Domácí na nás celkem nastoupili. Po centru ze strany jsme neuhlídali hlavičkujícího hráče a on se nemýlil,“ popisuje gólový moment.

Inkasovaná branka ale jeho tým nerozhodila. Naopak, přidal na aktivitě a Chrudim přitlačil. Zvýšené úsilí přineslo ovoce.

„Jejich stoper udělal chybu, Češka, mimo jiné náš náhradní gólman, který nastoupil na pozici krajního halva, mu vypíchl balon a svého kolegu překonal,“ vtahuje do děje zápasu Flachs.

Mohl být ještě slavnější.

"Do konce poločasu jsme si vypracovali tutovou šanci. Hrdý naservíroval míč Češkovi před prázdnou bránu a ten ji snad z metru přestřelil."

Jeli pro bod, mají tři…

Po pauze pokračoval pohledný fotbal z obou stran. Bylo vidět, že hraje první se druhým. Kombinace převyšovaly souboje. Nicméně do hry se vkrádala nervozita, protože, jak se blížilo utkání ke konci, mohla by mít chyba fatální dopady.

„Nakonec jsme byli my tím šťastnějším. Sytko vyslal do úniku Hrdého, připravená ofsajdová past nesklapla a on proměnil. Závěr už jsme si pohlídali. Stáhli jsme rozestavení na 5-4-1. Takže jsme zalepili prostředek a odbránili to. Víceméně jsme Chrudim do ničeho nepustili.“

Horní Ředice se na rozdíl od jiných týmů, které hrají na půdě favorita, rozhodly usilovat o tři body. Plichta pro ně byla málo?

„Přijeli jsme si alespoň pro bod. Chyběl nám obranný pilíř Plašil. V průběhu utkání jsem ale vytušil, že vítězství je reálné. Tak jsme to zkusili,“ směje se.

Úsměv se mu objevil na tváři už před zápasem. Nečekaně se totiž v kabině objevil gólman Jiří Lindr, který měl být out.

„Rozhodla vyšší moc. Jirka Lindr měl jet s pardubickými dorostenci do Českých Budějovic. Tam se však objevila nějaká viróza, takže zápas byl přeložen,“ vysvětluje Flachs.

Mžitky před očima

"Měli jsme jen dva hráče na střídání, naopak soupeř mohl a také vyslal v průběhu utkání pět čerstvých hráčů. Jasně Chrudim nás místy přehrávala, vytvořila si více rohových kopů. Soupeř byl pohyblivější s lepší fyzičkou, ale rozhodně nás nepřejel," podotýká.

"Někteří naši kluci jeli nadoraz. Svěřili se mi, že se jim už dělaly mžitky před očima. Musím je pochválit, protože nechali na hřišti všechno. Oceňuji jjeich vysokou týmovou morálku. Otočit skóre na půdě favorizované Chrudimi, mluví o tom, že náš tým má sílu. Domácí sice neposílili, ale není tajemstvím, že trénují více než my. Podle mě rozhodla naše zkušenost, která nám v loňské sezoně chyběla," má jasno Tomáš Flachs.