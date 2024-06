Takový poločas se nám snad ani nezdál. Hlinsko dokráčelo k záchraně divize

Stolany vynesly rozhodující trumf po vítězství nad rivalem z Řečan nad Labem. „V posledním kole jsme potřebovali získat tři body k prvnímu místu, to se povedlo. V plné míře se ale potvrdilo, že poslední krůček bývá nejtěžší. Soupeř z Řečan poctivě bránil, snažil se o brejky, my vedli 2:0, poté jsme mu ovšem lacinými chybami nabídli snížení. Druhý poločas ne a ne přidat pojistku v podobě třetí branky, zahazovali jsme šance a minimálně dvakrát nás podržel brankář Plíšek. Definitivně přišel klid po vlastní brance obránce hostů. Rozhodovalo se až v závěrečném kole, respekt k soupeřům, se kterými jsme o čelo bojovali. Na jaře jsme měli absence z různých důvodů, přišla i zranění, nakonec jsme ale první místo uhájili. Klukům a všem v klubu patří velký dík za tuto povedenou sezonu, musím říct, že i závěrečná akce se povedla na výbornou. Díky patří také fanouškům, kteří za námi jezdili i na venkovní zápasy. Nyní si společně užijeme ještě oslavy 90 let fotbalu ve Stolanech následující sobotu 15 června,“ uvedl trenér Miroslav Hluchník.

Vítězové krajské I. B třídy skupina A ze Stolan.Zdroj: SK Stolany

Rozhovice sice dostaly svého konkurenta pod tlak páteční výhrou nad béčkem Přelouče, ale k posun na první místo jim to nestačilo. „Posledním domácím zápasem jsme ukončili úspěšnou sezonu. Stále bylo o co hrát a nečekal nás lehký zápas. V prvním poločase hrála Přelouč velmi dobře takticky. To málo, co jsme si vytvořili, jsme špatně vyřešili, nebo zlikvidoval hostující brankář. O přestávce jsme si hlasitěji vysvětlili nějaké detaily, což se naštěstí v dalších minutách promítlo do hry a bylo znát až do konce utkání. Ani po první brance jsme se neuspokojili a pokračovali v aktivitě. Odměnou byly další dva vstřelené góly a zasloužené vítězství 3:0. Velké poděkování patří hráčům za výkon a divákům za podporu. Sezonu končíme na druhém místě za týmem SK Stolany, který soutěž ovládl a tímto mu gratulujeme k prvenství,“ vyjádřil se rozhovický sekretář Radek Valenta.

Další chrudimské zástupce nacházíme v konečném pořadí od sedmé pozice níže. Solidním umístěním se může chlubit Rváčov, za zmínku stojí i Svratouch, který se vrátil na Pardubicko a Chrudimsko po působení ve skupině B a dobrým závěrem jara si došel pro relativně bezpečnou záchranu. „Poslední utkání jsme doma zvládli na výbornou. S velmi mladým, ale dobře hrajícím soupeřem jsme po celý zápas měli převahu, kterou jsme dvěma brankami přetavili v potřebné tři body. Celkově jsme skončili na velmi dobrém devátém místě a především s druhou polovinou jara jsme maximálně spokojeni," poznamenal po výhře nad Cholticemi hrající trenér Martin Pavlík.

Trojice Načešice, Hrochův Týnec, Luže musí být nakonec ráda, že bodový odstup obou odpadlíků je výrazný a také že divizní Hlinsko zvládlo existenční zápolení v divizní soutěži, díky čemuž nebude sestupovat více družstev. Jejich nevyrovnané výkony v průběhu celé sezony je do vyššíéch pater nepustily.