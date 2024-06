Vezměme to ale postupně. Dobrou zprávou je, že krajští přeborníci z Horních Ředic letos konečně vyslyšeli divizní výzvu a přihlásili se do republikové soutěže. V ní si vymění místo se sestupujícím Letohradem .

V poli účastníků krajského přeboru dochází ke čtyřem změnám. Fanoušci se v něm nesetkají s postupujícími Horními Ředicemi, sestupujícími celky z Moravan a Třemošnice a také s týmem FC Libišany, který se do nového ročníku nepřihlásil, a to ani do žádné další krajské soutěže (to samé platí rovněž v případě Moravan).

Nováčky v nejvyšší krajské soutěži budou jednak Letohrad a spolu s ním tři mužstva z I. A třídy. Nebude to však suverénně vítězný Zámrsk, který postup odmítl, na ten si tak sáhly druhá Moravská Třebová, třetí Ústí nad Orlicí B a čtvrtá Skuteč.

Ve složení krajské I. A třídy také dochází ke značnému počtu změn, konkrétně k pěti. Kromě postupujícího trojlístku Moravská Třebová, Ústí nad Orlicí, Skuteč vypadly rovněž dva sestupující, tedy FC Jiskra 2008 a Jablonné nad Orlicí.

Ze sestupujících z krajského přeboru si I. A třídu nově zahraje Třemošnice (Moravany se do krajských soutěží nepřihlásily), další čtyři nováčci tak přicházejí z I. B třídy. Ze skupiny B to jsou vítězný Dobříkov a druhý Janov, z áčka druhé Rozhovice a třetí Opatovice nad Labem, když vítězné Stolany neměly o postup zájem.

K výrazné obměně účastníků dochází rovněž v krajské I. B třídě. Čtyři týmy z ní odcházejí do I. A – Rozhovice, Opatovice nad Labem, Dobříkov, Janov, další čtyři sportovní cestou sestoupily do okresních přeborů: Přelouč B, Řečany nad Labem, Pomezí a Sloupnice.

„Novými tvářemi“ I. B třídy budou jednak sestupující FC Jiskra 2008 a Jablonné nad Orlicí, jednak čtyři přeborníci jednotlivých okresů: Pardubičky B (Svitavsko), Miřetice (Chrudimsko), Libchavy (Ústeckoorlicko) a Třebařov (Svitavsko).

To však není všechno, neboť k tomu je potřeba ještě připočíst nepřihlášené kluby z Moravan a Libišan, které z krajské fotbalové mapy vypadávají úplně, a ještě Moravskou Třebovou B, která původně podanou přihlášku stáhla.

Nepřihlášené či odhlášené týmy je potřeba nahradit, o což se postarají Sezemice (2. v přeboru OFS Pardubice), Dolní Dobrouč (2. v přeboru OFS Ústí nad Orlicí) a s největší pravděpodobností Cerekvice (3. v přeboru OFS Svitavy).

Tolik tedy aktuální situace ohledně příštího ročníku mistrovských fotbalových soutěží v Pardubickém kraji. Její konkrétní podobu definitivně vytyčí tradiční losovací aktiv, který se formou „per rollam“ koná v pátek 28. června.