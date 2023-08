První zápas v krajském přeboru mají za sebou fotbalisté Prosetína. Výsledek? Excelentní. Zabodoval i nováček ze Slatiňan, Načešice první zápas po návratu do B-třídy prohrály.

Divize C

MFK Chrudim B - FK Čáslav 3:2

Jan Zvolánek (trenér MFK Chrudim B): „Začátek zápasu nám vyšel skvěle, kdy se hned ve druhé minutě prosadil David Látal. Poté jsme dále pokračovali v aktivní hře, ale své šance jsme již nevyužili, za to hosté měli několik zajímavých příležitostí po standardních situacích, skóre se však neměnilo. Po změně stran již bylo vyrovnáno, kdy jsme inkasovali z kopačky hostujícího Hannicha. Následně nás po pěkné souhře Zvolánka s Váchou poslal do vedení Hájek. V 83. minutě inkasujeme podruhé, kdy jsme nepohlídali zadní tyč a Chábera vyrovnal. O dvě minuty později jsme nakonec vstřelili rozhodující branku, kdy nejprve břevno nastřelili Michal Zvolánek, ale Hájek stále přesně kde měl a měl již jednoduchou úlohu. Zajímavé utkání, bohaté na šance i branky musel dnes přihlížející diváky bavit.”

Hlinsko - Olympia Hradec Králové 1:2

Kamil Řezníček (trenér Hlinska): „Začátek utkání byl z obou stran opatrný a hra se odehrávala spíše uprostřed hřiště. Po naší vedoucí brance, hosté zvýšili tempo a po sérii našich chyb v pokutovém území, z odraženého míče vyrovnali. Druhý poločas se obě mužstva snažila vstřelit rozdílovou branku a byli jsem to my, kdo bohužel, opět po situaci, kdy jsme měli míč v držení, jsme vyrobili chybu a hostující hráč nechytatelnou střelou vstřelil pro hosty vedoucí gól. Závěr utkání patřil nám, ale bohužel přes drtivý tlak a spoustu šancí, se nám již skórovat nepodařilo. Utkání by spíše slušela remíza."

Krajský přebor

Prosetín - Moravany 4:0

Radek Hlouš (trenér Prosetína): „Nastoupili jsme do historicky prvního utkání krajského přeboru, kdy jsme chtěli začít aktivní hrou, napadáním soupeře. Dali jsme tři branky, což bylo výborné, přečkali jsme zároveň dvě šance soupeře. Po pauze jsme chtěli nastoupit se stejnou aktivitou, to se taky podařilo, až na několik slabých chvilek. Vyhráli jsme a zaznamenali skvělý vstup do soutěže.”

1.A třída

Slatiňany - Polička 3:2

Jaromír Hanuš (sekretář Slatiňan): „V oboustranně kvalitním zápase šli sice hosté ve 20. minutě do vedení, ale nám se ještě do poločasu podařilo zaslouženě vyrovnat. Po změně stran jsme měli velmi dobrý úsek mezi 49. a 51. minutou, kdy se nám podařilo Poličce dvěma góly odskočit. Soupeř pak ještě snížil z penalty, ale naši měli do konce zápasu ještě tři vyložené šance, když jsme vždy běželi sami na gólmana. Gól však z toho už žádný nebyl a protože závěrečný tlak Poličky už k vyrovnání nevedl, získali jsme jako nováček 1.A třídy cenné tři body. Asi zaslouženě.”

1.B třída

Horní Jelení - Rváčov 3:0

Aleš Meloun (předseda Rváčova): „Náš špatný a ustrašený výkon nemohl na dobře hrající domácí stačit. Zápas byl celkem vyrovnaný, my jsme ale na rozdíl od soupeře, své příležitosti neproměnili. Do zápasu, který nás čeká o víkendu, se musíme zlepšit ve všech směrech, abychom se v tabulce hned od začátku nepohybovali na samém dnu.”

Choltice - Načešice 2:1

Richard Jirásek (předseda Načešic): „Naše první utkání v 1.B třídě probíhalo ve slavnostní atmosféře otevírání krásného zázemí choltického hřiště. Ve vyrovnaném utkání rozhodla lepší koncovka domácího týmu.”

Svratouch - Hrochův Týnec 0:2

Martin Pavlík (trenér Svratouchu): „Utkání se mi hodnotí těžko. Zápas, který byl remízový, jsme prohráli stupidním ušmudlaným polovlastním golem po skrumáži. My bychom branku nedali ani do středy, protože všechny naše pokusy byly marné. Bohužel se nám start nevydařil a tak musíme věřit, že se nám podaří zabodovat venku v dalším utkání.”