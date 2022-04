Česká Třebová – Heřmanův Městec 2:1

Zbyněk Dujsík (trenér Heřmanova Městce): „Utkání jsme prohráli, i když jsme v podstatě vstřelili všechny branky. Bohužel pro nás jsme si dali po našich hloupostech dvě do naší sítě. Obě mužstva nebyla kompletní a na kvalitě hry to bylo znát. Bylo to spíše bojovné utkání a hlavně nakopávaná. Když jsme se snažili kombinovat, tak naše akce skončila nepřesností anebo žalostnou koncovkou. V závěru jsme ještě přišli o zraněného Dvořáčka.“

Luže – Chrudim B 3:5

Miroslav Teplý (trenér Chrudimi B): „V první minutě pískl sudí dvakrát do píšťalky, byly z toho dvě standardní situace a náš vlastní gól. Naštěstí jsme brzy srovnali a do poločasu odskočili o dvě branky. To se nakonec ukázalo jako rozhodující a až do konce to bylo utkání v naší režii. Mrzí mě, že konečné skóre nemělo jinou podobu, protože šancí na vstřelení většího množství branek bylo dost, ale utkání jsme vedli asi v duchu „povolit a přitáhnout“. Nicméně Luže dokáže a dokázala potrápit i jiné týmy a při řadě našich absencí to nakonec vůbec není špatný výsledek.“

Ostatní výsledky: Rohovládova Bělá – Třemošnice 0:4.

1.B třída

Slatiňany – H. Jelení 4:2

Jaromír Hanuš (sekretář Slatiňan): „V utkání dvou sousedů ze středu tabulky jsme po drtivou většinu zápasu byli jednoznačně lepší. Kdybychom v 11.minutě vedli 3:0, nikdo by se nedivil. Dvakrát jsme šli sami na gólmana a navíc jsme jednou nastřelili břevno z malého vápna. Po půlhodině hry šel náš hráč opět sám na brankáře a gól z toho nebyl. Vysvobodila nás až předposlední minuty první půle a gól J. Slavíka. Po změně stran padlo gólů daleko víc – naše byly po vypracovaných akcích, hosté je dali po našich hrubých chybách. Nakonec jsme tedy vyhráli o dva góly – podle mého názoru naprosto zaslouženě. Na jaře jsme tak doma poprvé zvítězili a soupeře v tabulce přeskočili.“

Svratouch – Hrochův Týnec 2:1

Martin Pavlík (trenér Svratouchu): „Utkání nabídlo velmi tvrdou bitvu s množstvím tvrdých zákroků, nám se podařilo vstřelit dvě branky po standardních situacích, hostům pouze jediná. Celé utkání bylo vyostřené na samou hranu únosnosti. Myslím si že naše výhra je zasloužená, protože jsme předvedli disciplinovaný a obětavý výkon. Toto vítězství náš posunulo blíže středu tabulky kde chceme být.“

Ostatní výsledky: Nasavrky – Řečany nad Labem 2:3, Chvojenec – Prosetín 1:2, Skuteč – Rozhovice 2:1, Kameničky – Přelovice 2:3, Stolany – Choltice 5:2.