Jejich největším tahounem byl již zmiňovaný třiatřicetiletý útočník, který ale ke své střelecké potenci má ještě malé výtky.

„Celkově jsem spokojený, ale měl jsem ještě spousty dalších šancí a číslo mohlo být větší,“ směje se Jiří Kopecký.

Není velikým překvapením, že stolanskému útočníkovi se v posledních dnech mobil netrhne a chodí mu nabídky z nejrůznějších klubů.

"Ano, je to pravda. Mám nabídky z nejrůznějších soutěží a opravdu mě teď každý den někdo uhání. Pro mě to je však už passé, protože mám rodinu a není tolik času na ten fotbal. Stačí mi to už jen takhle s kamarády ve Stolanech," rozkrývá Kopecký.

Jiří Kopecký s pohárem.Zdroj: FB sportovceStolanský „hroťák“ je právem jmenován jako král střelců v Pardubickém kraji, ale priority má už postavené jinak.

„Samozřejmě mě to těší, ale už to ve svém věku tolik neřeším, tak jako dřív. Spíš si jdu jen zahrát fotbal s kamarády a hlavně chci pomoct týmu,“ říká Kopecký a následně dodává: „Na prvním místě je pro mě vždy týmový úspěch, ale když se mi podaří vstřelit nějaké branky, tak je to vždy super. Od toho útočník na hřišti je.“

Pro další ročník mu však do kabiny přichází velká konkurence. Tomáš Beneš přichází ze Slatiňan, kde střelecky taktéž táhl svůj tým.

„Já na tom mám největší zásluhu, že přichází,“ zasměje se Kopecký a dodává: „Jsme velcí kamarádi a jsem rád, že budeme hrát spolu. Věřím tomu, že si spolu vyhovíme a bude se nám dařit. Samozřejmě ale nějaká hecovačka mezi námi bude.“

Tato dvojice nových útočníku se však dobře zná z působení ve Slatiňanech, kde spolu hráli po dobu několika sezon. Jiří Kopecký však působiště změnil o rok dříve a důvod byl naprosto jednoduchý.

„Postupně lidi z mé generace končili a cítil jsem, že při hráčské obměně a omlazení týmu tam už také nemám co dělat. V té době jsem měl nabídku ze Stolan, kde hrálo spoustu známých, tak jsem to s radostí přijmul,“ vysvětluje svůj přestup třiatřicetiletý útočník.

Spartička milovaná

Není se čemu divit, že tento kanonýr má pro góly cit. Však si jako svého oblíbeného hráče vybral pořádného špílmachra.

„Vždy se mi líbil David Villa,“ jmenuje svého oblíbence Kopecký.

Radost z fotbalu mu trochu pokazila jeho oblíbená Sparta, když vypadla z evropských pohárů.

„Celý den jsem to od kamarádů schytával. Byla to hrůza,“ směje se na závěr tento obrovský fanoušek Sparty Praha a Barcelony.

Na závěr vysvětluje jaké zakončení je mu zaslíbené.

„Nerad zakončuji hlavou, to mi moc nejde. Nejraději střílím svojí pravou nohou k pravé tyči,“ dodává na závěr kanonýr Jiří Kopecký.

Jiří Kopecký (uprostřed) se svými bývalými spoluhráči ze Slatiňan.Zdroj: FB sportovce