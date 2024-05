V týdnu jste ve vloženém zápase nemohl nastoupit proti Svratouchu a vaše Rozhovice překvapivě padly. Máte nějaké echo, jak to vypadalo?

Do utkání jsme nevstoupili dobře, spíš takovým vlažným pojetím, které se bohužel po dvou povedených akcích soupeře a našich nedorazech v obraně projevilo poločasovým skóre 0:2. Po polovině jsme však zvýšili aktivitu a již v 51. minutě bylo po gólech Pepy Mudruňky a Kuby Holého srovnáno na 2:2. Poté byl zápas v naší režii, kdy jsme Svratouch prakticky nepustili za naši polovinu, ale gól né a né přijít. Soupeř tak naši snahu eliminoval a poté se ojedinělou akcí dostal k zakončení, které proměnil.

Pojďme k víkendovému střetnutí. V něm jste se ve šlágru kola utkali se Stolany a na jejich půdě jste je dokázali porazit. Co k tomuto zápasu můžete říct?

Věděli jsme, že to bude náročný a tvrdý zápas, což se i nakonec potvrdilo. První poločas ale z naší strany byl skvělý, aktivně jsme do něj vstoupili a eliminovali silné stránky soupeře, což jsou dlouhé balóny na silné duo Kopecký - Vácha. Následně jsme po krásném centru Martina Holuba na hlavu Kuby Holého šli do vedení a dokonce po nařízené penaltě na Davida Stejskala přidali i druhý gól Kubou Vaškem. Do kabin se tedy šlo za stavu 0:2. Po poločase se obraz hry trochu změnil a Stolany přebraly iniciativu právě zmiňovanými nakopávanými míči, kterými zaměstnávali naši obranu. Poté přišel povedený centr, po kterém se Stolany prosadily a snížily stav na 1:2. Na koni byly Stolany, ale mi se srdnatě bránili a čekali na svou šanci, která přišla a Kuba Vaško svým druhým gólem zvýšil na 1:3. Následně skóre korigoval David Stejskal na 1:4 a my jsme tedy v opravdu velice náročném zápase, po nevydařeném středečním utkání se Svratouchem, ukázali svoji sílu a kompaktnost celého mužstva a odvezli si opravdu velmi důležité 3 body.

Filip Holeček Zdroj: klub