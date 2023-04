Dešťové komplikace výrazně omezily jízdní řád divize a krajských soutěží. Hrálo se například v Prosetíně, kde domácí potvrdili v souboji prvního s posledním vedoucí pozici v tabulce, naopak Rváčov po vyloučení Romana Mareše uhrál remízu s Rosicemi, Slatiňany si z Rozhovic odvezly nepříjemný debakl.

Slatiňany v boji o čelo ztratily, v Rozhovicích inkasovaly hned pětkrát | Foto: web Spartaku Slatiňany

Divize C

Letohrad - Chrudim B odloženo

Hlinsko - Velké Hamry odloženo

Krajský přebor

Heřmanův Městec - Holice 1:1

Jiří Tesař (trenér Heřmanova Městce): „Nesmírně nás potěšilo, že hřiště bylo dobře připravené a mohli jsme zápas odehrát. Počasí nám přálo a hrál se dobrý fotbal na úrovni krajského přeboru. Holice byly možná více fotbalovější, ale více šancí jsme měli my, a to především v závěru. Kdybych to měl zhodnotit, tak pro nás je bod ztráta, jelikož nás Holice nijak neohrozily."

Moravany - Třemošnice odloženo

1.A třída

Prosetín - Ústí nad Orlicí B 4:1

Radek Hlouš (hrající trenér Prosetína): „I přesto, že to byl poslední tým soutěže, tak byl posílen o čtyři hráče áčka, což se na jejich hře projevilo. První poločas padly tři góly, všechny z penalt a my vedli 2:1. Po pauze měl více ze hry soupeř, jenž potvrdil kvalitu, a byl to jeden ze dvou nejlepších soupeřů, který u nás hrál a bylo těžké je bránit. Podařilo se nám přidat další branky a došli jsme si pro vítězství.”

Proseč - Letohrad B odloženo

Jablonné nad Orlicí - Luže odloženo

1.B třída - skupina A

Rozhovice - Slatiňany 5:0

Jaromír Hanuš (sekretář Slatiňan): „Zápas se z důvodu nezpůsobilého terénu v Rozhovicích hrál na umělé trávě MFK Chrudim. Mírným favoritem byli sice naši, ale utkání se nám vůbec nepovedlo. Už po půlce bylo prakticky rozhodnuto, protože "domácí" vedli o čtyři góly - prakticky vždy po našich hrubých chybách v obraně. Po pauze jsme sice měli navrch my, ale spíše to bylo tím, že soupeř pod vlivem vysokého vedení citelně polevil Přesto nám v závěru ještě vstřelil jeden gól a podtrhl tím náš nejslabší výkon jara a možná celého mistrovského ročníku.”

Rosice nad Labem - Rváčov 2:2

Aleš Meloun (předseda Rváčova): „V utkání jsme podali slabý výkon, vůbec jsme nebyli schopni na umělé trávě na Hůrkách kombinovat a po vyloučení našeho hráče jsme se mohli pouze soustředit na dobrou defenzívu. Paradoxně že i za této situace jsme se dostali do dvoubrankového vedení, které jsme ale vzápětí ztratili.”

Opatovice nad Labem - Nasavrky 5:3

Hrochův Týnec - Stolany odloženo