Kdo by je mohl ještě ohrozit? Zuby si na to budou určitě brousit druhé Stolany, doposud nejproduktivnější celek soutěže dávající v průměru více než tři branky na zápas. Tady by mohla být značná hrozba pro vedoucí tým. Ostatně to se ukáže hned v úvodním jarním dějství, kdy se první a druhý v průběžném pořadí utkají ve vzájemném duelu. Svoje si do dění v horních patrech budou chtít jistě říci i mužstva Choltic či Prosetína, i ona mají po podzimu na čem stavět.

Cíl vašeho týmu pro jarní část?

FK JUNIOR SKUTEČ (1. místo, 34 bodů)

Martin Horáček, hrající trenér: „Jarní cíl je víceméně dopředu jasný. Jsme na prvním místě a rádi bychom tam vydrželi až do konce. Ačkoliv bude druhá polovina soutěže velmi náročná a soupeři nám určitě zadarmo nic nedají, tak se pokusíme získat co nejvíce bodů a postoupit do I. A třídy.“

SK STOLANY (2. místo, 28 bodů)

Zdeněk Hluchník, trenér: „Podzim nám vyšel nad očekávání. Řada hráčů má zkušenosti s vyšší soutěží, někteří i s tou nejvyšší. Ať už v mládežnických kategoriích či dospělých. I to je jeden z důvodů, proč jsme tam, kde jsme. Pro jaro si přesné cíle nedáváme. Prostě hrát soutěž do posledního kola.“

TJ SLAVOJ CHOLTICE (3. místo, 27 bodů)

Luboš Vorlíček, trenér: „V jarní části bychom rádi navázali na úspěšný podzim. Musíme se však vyrovnat ze ztrátou čtyř hráčů, kteří dali přednost práci či studiu. S ohledem na tuto skutečnost by konečné třetí místo bylo nad naše plány.“

SK SOKOL PROSETÍN (4. místo, 27 bodů)

Martin Havel, sekretář: „Hlavní je úspěšně všechno dohrát. Rádi bychom skončili do třetího místa, ale spokojíme se i s klidným středem tabulky.“

TJ PŘELOVICE (5. místo, 23 bodů)

Miloslav Petrlík, trenér: „Máme několik cílů. V jarní části chceme navázat a v lepším případě zkvalitnit podzimní výkony. To by nám pomohlo udržet se v tabulce co nejvýše. Plánujeme postupně začleňovat dorostence do mužstva.“

SK SPARTAK SLATIŇANY (6. místo, 21 bodů)

Jaromír Hanuš, sekretář: „V jarní části bychom chtěli hrát technický fotbal, na který by rádi chodili fanoušci. Vzhledem k našemu bezproblémovému postavení ve středu tabulky bychom chtěli stále dávat příležitost mladým hráčům, kteří přicházejí z dorostu.“

SK ROZHOVICE (7. místo, 20 bodů)

Radek Valenta, sekretář: „ Cílem pro tuto druhou část sezony je hrát atraktivní fotbal pro naše diváky a pohybovat se v klidném středu tabulky. Hlavně je důležité, abychom se všichni v téhle těžké době fotbalem bavili.“

Tradiční cíl lídra z Českých Heřmanic: dělat radost sobě i fanouškům

AFK HORNÍ JELENÍ (8. místo, 20 bodů)

Rostislav Kchop, trenér: „Cíle pro jaro jsou zřejmé. Tím prvním je udržet soutěž, ideálně skončit nejhůře ve středu tabulky. Musíme se také popasovat s covidem, který už postihl zhruba polovinu týmu. Naštěstí bez zdravotních následků. V neposlední řadě chceme podávat takové výkony, aby si na naše hřiště našlo cestu co nejvíce fanoušků.“

TJ SOKOL SVRATOUCH (9. místo, 16 bodů)

Martin Pavlík, předseda: „Cílem pro jarní část nemůže být nic jiného než záchrana. Po špatném podzimu, který se nám hrubě nepodařil, chceme udělat výkonnostní progres a posunout se výše v tabulce do jejího klidného středu.“

TATRAN HROCHŮV TÝNEC (10. místo, 14 bodů)

Leoš Kaplan, předseda: „Naším jasným cílem pro jaro je udržet se v soutěži. Dále stabilizovat kádr a zapracovávat do sestavy mladé hráče.“

FC NASAVRKY (11. místo, 14 bodů)

Tomáš Michek, předseda: „Po podzimu máme pouze jediný bod náskok na předposlední příčku, takže cíl pro jaro je jasný. Neskončit na sestupovém místě. Bohužel tréninková morálka není ideální, čemuž odpovídají i přípravné zápasy. Zatím jsme sehráli tři utkání s týmy z nižších soutěží a přesto jsme inkasovali v průměru pět gólů. Takže se budeme muset v mistrovských zápasech hodně zlepšit, abychom vůbec měli šanci se v soutěži zachránit.“

TJ SOKOL CHVOJENEC (12. místo, 14 bodů)

Vítězslav Klouček, trenér: „Po podzimu jsme se namočili do sestupových vod. Naším jediným cílem, jako nováčka I. B třídy, je záchrana v této soutěži.“

SK ŘEČANY NAD LABEM 1920 (13. místo, 13 bodů)

Ladislav Chára, trenér: „Trápí nás nedostatek hráčů. Jediným naším cílem nemůže být nic jiného než záchrana.“

FK KAMENIČKY (14. místo, 3 body)

Jiří Hrabčuk, předseda: „Do krajské soutěže jsme skočili rovnýma nohama, jelikož nám to bylo nabídnuto. Třetinu týmu tvoří mladí kluci a chybí nám zkušenosti. Ke konci podzimu jsme se zlepšovali. Budeme se snažit o zázrak.“