DIVIZE C

Benátky nad Jizerou - Chrudim B 2:0

Jan Zvolánek, trenér MFK Chrudim B: „První poločas nám skvěle vyšel taktický plán, protože jsme drželi bezbrankový stav. Ve 49. minutě jsme však bohužel inkasovali a museli jsme začít hrát více odvážněji. K vidění byl tak více otevřený fotbal, kdy samozřejmě bylo k vidění několik zajímavých příležitostí. Domácí však své šance zahazovali a my jsme tak měli naději na bodový zisk prakticky až do konce. Bohužel v největších šancí dorostenců Langa a Gábela jsme neuspěli a soupeř své vítězství stvrdil v 84. minutě po pěkné křižné střele Fabiána. V závěrečných minutách se z naší strany již nic extra nestalo a utkání jsme tak prohráli. Klukům i přesto chceme poděkovat za předvedený, srdnatý výkon.“

Hlinsko - Dobrovice 1:1

Martin Šejvl, hrající asistent trenéra FC Hlinsko: „Další důležité utkání o záchranu jsme nezvládli. I když jsme vstřelili úvodní branku, lacině jsme po poločase inkasovali. Přesto, že jsme si vypracovali další dvě jasné šance, nám dnes nebylo přáno. Do dalších zápasu potřebujeme zlepšit hru ve vápně a poslední dotek před zakončením. Stále máme vše ve svých rukou.“

Krajské fotbalové výsledky: Přeborové čelo bez zaváhání. Jehnědí dalo deset gólů

KRAJSKÝ PŘEBOR

Horní Ředice - Prosetín 5:0

Radek Hlouš, hrající trenér SK Sokol Prosetín: „Přijeli jsme na hřiště soupeře, který usiluje o postup do vyšší soutěže a jeho předvedená hra tomu odpovídala. Myslím si, že to byl tým, který nás v této soutěži nejvíce přehrál herně, protože má velké individuality. Případný postup by si za své výkony rozhodně zasloužil.“

I. A TŘÍDA

Slatiňany - Zámrsk 2:2

Jaromír Hanuš, sekretář SK Spartak Slatiňany: „Ještě v 86. minutě jsme vedli 2:0. i když jsme v té době hráli již v deseti lidech. Lídrovi tabulky a jistému postupujícímu do krajského přeboru se však podařilo v závěru vyrovnat a tak nakonec došlo k dělbě bodů, což se však i tak dá považovat za náš úspěch. Jenže tentokrát musíme říci, že jsme měli i na víc. A to by po výhře v Jablonném bylo ještě cennější. Za výkon se však určitě nemusíme stydět, odehráli jsme s lídrem tabulky naprosto vyrovnaný a pro diváky určitě zajímavý zápas. A nebýt toho vyloučení a třeba i proměnit v sedmé minutě utkání penaltu, mohlo být ještě veseleji.“

OP: Miřetický lídr nestačil na Chroustovice, Chrast vyprášila Kočí

I. B TŘÍDA

Rozhovice - Rváčov 1:0

Aleš Meloun, předseda SK Rváčov: „Naši hráči v hlubším obranném bloku proti velmi kvalitnímu soupeři dělali, co mohli. Velmi dobře nám zachytal brankář, měli jsme štěstí při několika šancích soupeře, ale ten se v jednom případě přece jen dokázal prosadit a utkání rozhodl ve svůj prospěch.“

Svratouch - Opatovice nad Labem 2:2

Martin Pavlík, hrající trenér SK Svratouch: „Před utkáním s aspirantem na postup bychom bod braly, po zápase jsme spíše zklamaní. Odehráli jsme další vynikající utkání, kde nám chyběl opravdu kousek k vítězství. Bohužel jsme nedokázali dva samostatné uniky sami na gólmana proměnit a to nás stálo dva body navíc. Zbývají nám tři zápasy a já jsme přesvědčen, že je dokážeme zvládnout.“

Stolany - Přelouč B 6:0

Miroslav Hluchník, trenér SK Stolany: „Po předešlých zápasech důležité body, výsledek se nerodil lehce, kluci soupeře nepodcenili, nebyl totiž důvod. Rezerva Přelouče se představila ve velmi dobrém světle, neustále chtěla hrát fotbal. My se střelecky prosadili, navíc zapsali další nulu vzadu. Chybí nám dva krůčky k prvnímu místu, byla by to krásná tečka za těch x let s touto partou, navíc 15. června slavíme 90 let fotbalu.“