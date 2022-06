Kromě úspěšné záchrany oba prožili snovou sezonu i ve futsale. S Chrudimí získali mistrovský double. „Narodila se mi úžasná dcera, rýsuje se nám vysněný dům a k tomu se přidaly i ty sportovní úspěchy,“ říká v upřímném rozhovoru pro Deník spokojený David Drozd.

David Drozd, útočník Hořic.Zdroj: archiv hráče

V posledním kole krajského přeboru jste střelecky zazářil, když jste Kostelec nad Orlicí sestřelil čtyřmi brankami, nejpovedenější utkání v dresu Hořic?

Kdybych měl hodnotit svoje výkony, tak ano, ale jinak nejpovedenější bylo utkání proti Novému Bydžovu, kdy jsme porazili lídra krajského přeboru. Připravili jsme mu jedinou prohru v sezoně.

Přicházel jste s vizitkou obávaného kanonýra. Devět přesných zásahů na jaře to potvrzuje. Jste s tímto číslem spokojen i vy osobně?

Devět branek za jaro není zlé, ale podle počtu šancí jich mělo být víc.

Cílem Hořic byla záchrana, což se díky skvělému konci sezony povedlo splnit. Jak celý půlrok v dresu Jiskry hodnotíte?

Půlrok musím hodnotit pozitivně, protože jsme se zachránili a myslím, že i fotbal, kterým jsme se prezentovali byl povedený.

V čem se podle vás tým v posledních utkáních, ve kterých šlapal náramně, zlepšil?

Já myslím, že od začátku jara jsme se postupně zlepšovali, a to jak v obraně, tak i v útočné fázi. Zápas od zápasu si to víc a víc sedalo. Neviděl bych v tom konkrétní věc, která by nám v závěru obzvlášť pomohla.

Fotbalisté Hořic zvládli jaro skvěle a v MIACOM Krajském přeboru se s přehledem udrželi.Zdroj: TJ Jiskra Hořice

Jak probíhala rozlučka s nakonec úspěšnou sezonou?

Rozlučka byla samozřejmě vyvedená, když jsme sezónu zakončili vysokou výhrou. Po nedělním utkání jsme poseděli na hřišti, dali si dobré jídlo a pití a začali přemýšlet o další sezoně. Zaslechl jsem něco i o divizi (směje se).

Celkově jste po sportovní stránce prožil skvělý rok. S Chrudimí jste získal double, teď vyšla i záchrana.

Pro mě osobně to byl asi nejlepší rok v životě. Narodila se mi úžasná dcera, rýsuje se nám vysněný dům a k tomu se přidaly i ty sportovní úspěchy.

Uvidíme vás s bratrem Pavlem v Hořicích i v příští sezoně?

Tato varianta vypadá pro příští sezónu jako pravděpodobná.

Zalíbilo se vám v Hořicích? Co jsou pro vás hlavní plusy?

Pro mě je obrovský plus, že zde stavíme s rodinou domeček, takže spjatý s Hořicemi určitě budu. Co se týče fotbalu, tak je zde dobrá parta, trenér a nádherný areál, na kterém se hraje skvěle.

Jak nejlépe si od sportu odpočinete?

Nejlepší je pro mě dovolená nebo výlet s rodinou, ale nejvíce času teď trávím na stavbě našeho baráčku.

Jak byste se sám jako fotbalista charakterizoval?

Těžká otázka… Jsem rád často s míčem, ale nejsem nějaký hračička. Těžím z vyhraných osobních soubojů, rychlosti a fyzické přípravy. Rád hraji vpředu, ale v kariéře jsem byl většinou v obraně, tak ani to mi není cizí.

S bráchou působíte vždy ve stejných klubech, najdete se i poslepu? Je to váš nejlepší spoluhráč?

Asi ano, jsme spolu hodně sehraní. Hrajeme spolu i ve čtyřce v Chrudimi, takže o sobě na hřišti víme velmi často a dokážeme si hodně vyhovět.

Bratři Drozdové dokázali s Chrudimí získat double.Zdroj: archiv hráče

V létě se hraje spousta turnajů v malé kopané. Zúčastníte se některého?

Dříve jsme objížděli skoro všechny, v současné chvíli už máme jiné povinnosti. Ale určitě se zúčastníme charitativního turnaje Sport Hradec Cup, který se hraje na hradecké Slavii a na který bych chtěl všechny pozvat, protože se tam objeví spoustu dobrých fotbalistů a navíc se hraje pro dobrou věc.