Poradce, mentor, analytik. Nejen to, ale i spoustu dalších pojmenování by mohl mít fotbalový expert Josef Košátko. Trenérský bard, jenž v létě loňského roku oslavil 70. narozeniny, dohlíží na špičkový tým krajského přeboru Královéhradeckého kraje z Nového Bydžova.

Hlavním koučem dosavadního lídra soutěže a postupového aspiranta na divizi je známá persona Petr „Tarzan“ Průcha. Asistenta mu dělá bývalý hráč RMSK Cidlina a Převýšova Jan Věchet. Trenérskému tandemu už rok a půl (možná trochu netradičně) vypomáhá právě Košátko.

„Pro náš tým je jeho práce nesmírně prospěšná, avšak na této úrovni jde asi o zcela ojedinělý jev,“ pochvaluje si Průcha.

Ano, v krajském přeboru je to trochu rarita.

Jaká je tedy hlavní náplň práce Košátka?

DLOUHOLETÝ TRENÉR Josef Košátko v 70 letech vypomáhá Novému Bydžovu v krajském přeboru Královéhradecka.Zdroj: RMSK Cidlina

„Při našich zápasech bývá většinou na tribuně a pak nám sděluje svůj objektivní názor. Dokáže nám říct, co se mu líbí a co se mu nelíbí, a to nejen u hráčů, ale i směrem k vedení utkání ze strany nás trenérů,“ začíná vyjmenovávat hlavní kouč novobydžovského RMSK.

Vedle toho také dokáže pečlivě nastudovat soupeře. „Je v důchodu, tak má čas sledovat videa ze zápasů ostatních týmů,“ líčí Průcha. Někdy se zajede podívat na soupeře i osobně, především v teplejších obdobích, kdy sedne na kolo a zároveň si zasportuje.

„Máme samozřejmě svoji taktiku, ale je dobré vědět o soupeři, kde má silnější a slabší stránky či lepší a horší hráče,“ dodává „Tarzan“.

To je většinou vedlejší práce, ale někdy se Košátko zapojuje i přímo na hřišti, zejména v trénincích.

„Jeho doménou jsou posuny bránících hráčů. Občas vede i tréninky, především ty páteční. Nebo když nacvičujeme standardní situace. Promlouvá ke klukům ve věcech technicko-taktických. Většinou je to na vzájemné domluvě. Ale jinak tréninky většinou vedu já s Honzou,“ upřesňuje bývalý důrazný útočník, jenž si v dresu Blšan zakopal i nejvyšší soutěž.

Průcha je rád, když Košátko občas vypomáhá s tréninky i z dalšího důvodu. „Když je na tréninku, můžu vše sledovat zpovzdálí a můžu se zaměřit na detaily. Dříve, když jsem neměl tolik kolegů, tak to moc nešlo,“ poukazuje.

I díky těmto aspektům je Bydžov první a na jaře bude útočit na postup do divize.