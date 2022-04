„Hrálo se nám dobře. Soupeř přijel v oslabené soustavě, což nám to velmi usnadnilo,“ říká hrdina utkání Ondřej Pilný a dodává: „Potom co jsem dal dva góly, tak jsem hattrick měl v hlavě. Více jsem střílel. Jsem rád, že mi to tam spadlo ještě dvakrát. Čtyři branky beru jako úspěch.“

Křižanovický Ronaldo. Pilař v okresu pálí jako Cristiano v Manchesteru

Rozhovice se zatím nachází na šestém místě I. B třídy. Jaro jim vychází, za což mluví i výsledky. V derby proti Stolanům remizovaly a v úvodním zápase porazily Kameničky bojující o záchranu. Tentokrát narazily na jejich formu hráči Chvojence. Lví podíl na tom má i Ondřej Pilný, který se tak zapisuje do "klubu" kanonýrů Deníku.

„Jaro nám zatím vychází dle našich představ. Rádi bychom skončili do čtvrtého místa, ale uvidíme. Osobně jsem si dal za cíl, že bych chtěl vstřelit dvanáct branek. K tomu se už s devíti blížím, tak jsem si to zvednul na patnáct,“ věří v úspěšnou sezonu kanonýr Pilný.

Zdroj: Ondřej Pilný



Se Spartou v srdci



Fotbal, tento střelec má v rodině. Však jeho otec hrál třetí ligu v Chrudimi a o strýcovi ani nemluvě. Ten v současnosti trénuje Duklu Praha a jeho kariéra hráčská i trenérská je plná zajímavých destinací.

„Tak k fotbalu mě samozřejmě dostal otec. Máme kopání do míče v rodině. Jak táta, tak i strejda jsou fotbalový nadšenci a oba toho dokázali hodně,“ říká člen tohoto známého rodu.

Kariéru tak bohatou jako jeho rodinný příslušníci Ondřej nemá, ale fotbal ho baví a je rád, že si může odpočinout od každodenních starostí právě s míčem na noze.

„Začínal jsem s fotbalem v Načešicích odkud jsem pak přešel do Heřmanova Městce. Pak už jsem přešel do Rozhovic, kde hraju stále,“ vyjmenovává kluby kde tento útočník působil.

Kanonýr Krbálek z Rváčova. Občas rád vymění hřiště za oktagon

Každý máme i svůj vzor, který nás v našem oblíbeném odvětví nějak formuje. Většinou záleží na tom jakému týmu kdo fandí a podle toho si pak vybíráme i hráče.

„Já jsem obrovským fanouškem Sparty a Chelsea. Můj vzor je proto David Lafata, kterého beru jako legendu,“ říká hrdě Ondřej Pilař a s úsměvem dodává: „Snažím se napodobovat styl Lafaty. Především ten jeho výběr místa, ale rozhodně nejsem tak běhavý jako on.“

Na závěr jsme se dostali k tipovačce jak dopadnou různé známé soutěže.

„Rád bych řekl, že Ligu mistrů vyhraje Chelsea, ale asi to vyhraje Manchester City. Ty ovládnou i Premier League. U nás vyhraje Sparta,“ tipuje a doufá ve vítězství svého oblíbeného týmu Ondřej Pilný.

Ve sparťanském dresu od mala.Zdroj: Ondřej Pilný