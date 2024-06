Nutno dodat, že pokud by se pořadí na prvních dvou místech v závěrečném dějství změnilo, jednalo by se o překvapení. Stolanům stačí k pojištění triumfu v soutěži porazit na domácím stadionu sestupující Řečany nad Labem, což by neměl být složitý úkol, nicméně psychika může i u zkušeného stolanského týmu sehrát svoji roli. „Před posledními dvěma koly bylo a je nejdůležitější získat šest bodů a neohlížet se na jiná mužstva. Polovinu máme za sebou. V Luži jsme nezačali vůbec dobře, chyběl pohyb, hodně jsme kazili, definitivně utkání rozhodla podle mého branka na 4:2. Do závěrečného utkání půjdeme s cílem urvat jakékoli vítězství a potvrdit tak první místo,“ hlásí trenér lídra tabulky Miroslav Hluchník. Rozhovice si poradily rozdílem třídy a díky silnému závěru zápasu s Cholticemi a také na ně čeká v derniéře měření sil se sestupujícím soupeřem, v jejich případě s Přeloučí. Aby se posunuly na nejvyšší stupínek, potřebují kromě vlastního vítězství i selhání Stolan.