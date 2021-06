Odmala působil v bydžovských fotbalových týmech, stal se patriotem a srdcařem klubu. Pouze ve třiceti letech si odskočil zahrát ČFL do nedalekého Převýšova. Jenže pak přišly zdravotní problémy a s hraním na vyšší úrovni byl konec. Nyní je pětatřicetiletý Jan Věchet zpátky v RMSK Cidlina, kde dělá trenérského asistenta u A mužstva hrajícího v posledních letech na špici krajského přeboru.

V kolika letech jste začal hrát fotbal a pamatujete si na svůj první gól?

Na svůj první trénink jsem šel zhruba v pěti letech, začínal jsem pod vedením pana Šmída a pana Lelka na hřišti v Novém Bydžově. Na svůj první gól si ale bohužel nepamatuju, už je to přece jen nějaký pátek.

Jaký byl váš největší fotbalový zážitek z pozice hráče a z pozice diváka?

Těch pozitivních okamžiků bylo hodně. Kdybych měl konkrétně jmenovat, tak vůbec že jsem u fotbalu zůstal tak dlouho a pohybuju se v něm doteď. Dále to je postup do ČFL s RMSK, zkušenost si zahrát naší třetí nejvyšší soutěž za tehdejší Union 2013 Nový Bydžov, poté přestup do Převýšova a tam první sezóna, která byla skvělá. Z pozice diváka jsem těch TOP zápasů viděl spoustu ať v lize, tak rovněž na mezinárodní scéně.

Na co jste ve své kariéře nejvíc hrdý?

Na postup do divize, postup do ČFL, přestup do Převýšova a vůbec, že jsem mohl poznat spoustu skvělých lidí, co se o fotbal zajímají.

Byl jste známý tím, že se vám poměrně často dařilo dávat góly dalekonosnými střelami. Kterou svoji trefu do černého považujete za nejpovedenější?

Myslím, že jednou z nich byla ta v Hradci Králové proti domácí Olympii, kdy jsem skóroval zpoza vápna. V té sezóně jsme se s nimi zrovna přetahovali o postup do divize. Když jsem pak nastupoval za Převýšov, tak jsem se trefil z velké dálky a dokonce jsem za to byl nominován na Fortuna gól snů daného měsíce, bohužel jsem skončil na druhém místě.

Fotbal přináší i humorné situace. Co vás nejvíc na fotbalovém trávníku pobavilo?

Těch situací je určitě spoustu, ale vybavuje se mi, když ještě v mladších žácích si můj spoluhráč několikrát vzal obráceně kopačky, nebo naboural hlavou do tyčky. Pak při oslavách postupu jsme několikrát někoho polili pivem a masážní emulzí.

Jak jste vnímal fakt, že se amatérské soutěže kvůli covidu prakticky rok pořádně nehrály?

Dle mého názoru je to obrovský průšvih u dětí! A v dospělé kopané bude problém, aby to týmy daly vůbec dohromady. Uvidíme, co ukáže nová sezóna.

Hrával jste také ČFL, ale pak jste musel kvůli zdravotním problémům přerušit kariéru. Co vás trápilo a jak jste na tom nyní?

Bohužel už aktivně pokračovat nemohu, schází mi chrupavka v koleni. Je pravda, že občas si jdu zahrát za B tým III. třídu.

Hodláte se po úplném konci kariéry věnovat trenérské práci? Nyní už děláte v Novém Bydžově asistenta u A týmu hrajícího krajský přebor.

Teď mám v plánu na konci června udělat licenci C a v listopadu bych měl nastoupit na studium licence B.

Český fotbal má nového šéfa Petra Fouska. Jak hodnotíte jeho zvolení a myslíte si, že pomůže k očistě fotbalu?

Za mě je to dobrá volba, držím palce, aby se to povedlo a fotbal měl zase jméno, jaké si zaslouží.

Blíží se fotbalové Euro. Jaký dojem na vás udělal český tým v přípravných zápasech s Itálií a Albánií?

No, když jsem viděl nominaci, tak jsem se hned pozastavil nad vybranými stopery a ono se to ukázalo hned v prvním přípravném zápase s Itálií. S Albánií už to bylo lepší, snad budeme pokračovat v dobrých výkonech.

Chybí vám někdo v nominaci? Jakou stoperskou dvojici byste viděl nejraději?

Těžko říct, zda tam někdo chybí. Je obrovská škoda, že nemohl jet Ondra Kúdela. Považuju ho za stopera číslo jedna.

Mají podle vás svěřenci kouče Šilhavého šanci na postup ze skupiny, v níž se postupně střetnou se Skotskem, s Chorvatskem a s Anglií?

Myslím si, že generace je teď dobrá a kluci, co hrají v Anglii a Itálii, nás potáhnou. Nesmím zapomenout na kluky z české ligy, teď tam hrají dobří mladí hráči jako třeba Hložek a další. Je škoda, že se zranil Provod a nejede ani můj kamarád Honza Kuchta, ono by se to třeba od něj odrazilo do brány (zasměje se). Uvidíme po prvních zápasech, zda bude šance na postup. Jak se říká, je to kulaté.

Koho považujete za kandidáty na titul?

Tradičně Německo, ale myslím si, že Belgie bude rovněž silná.