30letý útočník přišel do klubu teprve před touto sezonou z Chrudimi. Nechtěl se už trmácet v rámci divize, kterou hrál za chrudimské béčko. "Mám už rodinu, synovi jsou 2 roky, už se mi nechtělo trmácet někam daleko," říká narovinu důvody muž, který ale v Chrudimi stále pracuje v reklamní agentuře. "Do Rozhovic jsem šel i za kamarády, které tady mám," přidává další důležitý důvod odchodu do mužstva, které hraje 1. A třídu.

"Měli jsme takovou ojedinělou šanci. Brankář Poličky špatně vyběhnul, tak jsem to poslal kolem něj. To nás celkem uklidnilo," popisuje lakonicky bývalý hráč Chrudimi. V poločasové přestávce proběhla kabině hostí válečná porada. "Druhý poločas už byl pak v naší režii a soupeř se už moc k ničemu nedostal," popisuje průběh zbytku zápasu ve kterém měl střelecký apetit už pouze on a ve kterém zkompletoval hattrick.

close info Zdroj: Deník/Ondřej Cigánek zoom_in Daniel Žalud je osobností uplynulého kola. V Poličce vstřelil hattrick a jeho Rozhovice vyhrály 3:1

Druhému gólu předcházela série smolných a komických situací. Nechybělo mnoho a výsledek utkání mohl být zcela jiný. "Jejich stoper se nějak zašmodrchal s naším hráčem. Spoluhráč mi to posunul, ale já měl co dělat, abych to do té brány dostal, protože jsem u toho zakopl," potvrzuje rozhovický šutér starou známou pravdu, že je fotbal pro všechny aktéry skutečná zábava.

Třetí gól už byla pouze pojistka, která vyvolala mezi rozhovickými euforii. Ne tak ale v Žaludově peněžence. Tak naopak zažije veliký průvan. "Ještě nevím kolik budu platit do týmové kasy. Ale předpokládám, že za hattrick o stovky, do pěti set. Ale to se ještě dozvím. Budu tam mít ještě nějaké pokuty za zakopnuté balony, první start a kapitánskou pásku. Až mi to všechnou sečtou, to bude doma radosti," říká se smíchem střelec, který by se případné koruně střelců souteže nebránil. Je ale především rád, že pomohl týmu k výhře.

O návratu do vyšších fotbalových pater ať už s Rozhovicemi, které vyhrály všechny 4 zápasy sezony, nebo jinde moc nepřemýšlí. "To co teď v Rozhovicích prožíváme je krásné, ale nevíme, jak dlouho to může trvat. Tým pracuje dobře a všichni k tomu přistupují poctivě. Ale nevím, jestli by ten tým byl ochotný jít i do vyšší soutěže. Co se týče mě osobně, tak já už nějaké plány nemám," uzavírá třicátník, který měl před sezonou několik nabídek i z mužstev, která hrají divizi.