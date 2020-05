1. Co říkáte rozhodnutí FAČR o předčasném ukončení sezony? Pokud nesouhlasíte, jakým způsobem se mělo podle vás postupovat?

2. Jak se pandemie koronaviru dotkla vašeho klubu, především týmu dospělých?

3. Pokud se uvolní vládní opatření, jakým způsobem se chystáte obnovit závodní činnost klubu (turnaje, přátelská utkání, tréninky)?

I.A třída

FK PROSEČ

2. místo

Vladimír Pala, trenér

1) Je rozumné a dalo se očekávat. Sice se člověk těšil na jarní zápasy, co si však budeme namlouvat, v tuto dobu má každý docela jiné starosti než fotbal.

2) Tato otázka má několik rovin. Sportovní – je pro nás a naše kluky velké zklamání. Měli jsme výborně rozehraný soutěžní ročník a mohli jsme bojovat o historický úspěch, a tím by byl postup do krajského přeboru, ale bohužel pandemie vše překazila. Věřím, že i v příštím ročníku se pokusíme navázat na výkony z předešlé sezony, o motivaci rozhodně nebudeme mít nouzi. Druhá rovina je ta finanční, u které je na hodnocení samozřejmě ještě příliš brzy. Až čas odkryje, jaké stopy tato výjimečná situace zanechala. A poslední rovina je, že si uvědomujeme – sport je jen zábava, kterou děláme pro radost, ale zdraví a rodina je vždy to nejcennější, co máme a musíme o ní pečovat!

3) Vše budeme řešit za pochodu. Na prvním tréninku zjistíme situaci a podle toho připravíme plán. Každý z kluků má svoje zaměstnání a podle stavu se budeme muset přizpůsobit. Podzimní sezóna je ale ještě daleko, na vše bude dostatek času.

SK TUNĚCHODY

14. místo

Ondřej Šulc, sekretář

1) Za současné situace plně respektujeme nařízení centrálních orgánů země a podporujeme i rozhodnutí VV FAČR o ukončení amatérských soutěží. Samozřejmě bychom asi všichni rádi hráli fotbal, ale chápeme, že to nyní možné není.

2) Pandemie se našeho klubu dotkla tím způsobem, že došlo k prakticky k úplnému přerušení činnosti. Od poloviny března probíhá pouze nezbytná administrativní činnost a údržba areálu.

3) Prozatím vyčkáváme na rozhodnutí příslušných státních orgánů. Až situace dovolí, budeme řešit obnovení činnosti celé naší organizace. Samozřejmě v souladu s nastavenými pravidly. Nyní těžko předjímat, za jakých podmínek a v jakém časovém horizontu dojde k uvolnění omezení souvisejících s naší činností.

I.B třída

SK SPARTAK SLATIŇANY

1. místo

Jaromír Hanuš, sekretář

1) Rozhodnutí bylo asi správné vzhledem k ochraně zdraví všech obyvatel ČR. I když nám to bylo líto, protože jsme byli po dlouhé zimní přestávce natěšeni na fotbal. Navíc jsme museli zrušit i poslední z pěti naplánovaných halových mládežnických turnajů a dva poslední přátelské zápasy – jeden áčka a jeden béčka.

2) Pandemie se projevila tím, že prakticky ihned se přestalo trénovat a hrát přípravné zápasy. Naše áčko dospělých se chtělo na jaře porvat o postup do 1.A třídy, teď musí čekat, jak vše dopadne ve vyšších soutěžích. Je však bohužel dost pravděpodobné, že budeme s áčkem na podzim hrát opět 1.B třídu. Podobně tomu bylo u našeho silně omlazeného béčka dospělých, které chtělo bojovat o postup do okresního přeboru.

3) Tréninky po uvolnění vládních opatření začneme určitě hned, jakmile to bude možné. Plánuji, že bych zajistil i některé přátelské zápasy pro zájemce z kterékoliv kategorie. A v tomhle bodě ještě ta nejpodstatnější věc – v letošním roce slaví náš fotbalový oddíl kulatých 120 let od založení. Příprava oslav však byla zatím také v březnu stopnuta. Hlavním bodem programu oslav měl být v neděli 21.června od 17.00 hod. atraktivní zápas našeho áčka proti SIGI teamu. Se šéfem Horstem Sieglem jsem v kontaktu. Jsme domluveni, že zatím termín rušit nebudeme a že si zavoláme v půlce května.

SK STOLANY

2. místo

Zdeněk Hluchník, trenér

1) Asi rozumné rozhodnutí, s odstupem času budeme moci posoudit, co bylo a nebylo správné.

2) Asi jako u všech vesnických klubů. Z pohledu tabulky – někdo na tom vydělal v případě sestupu, někdo prodělal přesně naopak. Pokud mám správné informace, že podzim začne novým ročníkem se stejnými účastníky.

3) Řešil jsem s vedením přátelská utkání, a když bude možnost, tak uspořádat turnaj za přijatelných podmínek v rámci nařízení. Podmínky se mění ze dne na den. Sportu zdar.

FC NASAVRKY

4. místo

Tomáš Michek, předseda

1) Sezonu jsme měli dobře rozehranou, zimní příprava byla povedená, takže nás ukončení soutěže samozřejmě mrzí. Ale za současné situace to asi bylo nejrozumnější řešení, protože dohrávat zápasy ve všední dny by na této úrovni nemělo moc smysl.

2) Pro všechny kategorie od přípravky až po tým dospělých to znamená úplnou stopku, nezbývá nám než počkat na uvolnění opatření, abychom mohli společně na hřiště aspoň na trénink.

3) Předpokládáme, že po uvolnění bude platit omezení na určitý počet osob, takže plánovat nějaké turnaje s více týmy nemá smysl. Hned jak to bude možné, chtěli bychom začít trénovat v obvyklém režimu a samozřejmě domluvit i několik přátelských zápasů, protože většině hráčů již fotbal dost chybí.

FK JUNIOR SKUTEČ

6. místo

Martin Horáček, trenér

1) Z mého pohledu byl tento krok správný a z těch ,,špatných“ variant zřejmě ta nejlepší. Na druhou stranu, ač anulování je z širokého pohledu to nejpraktičtější rozhodnutí, je mi velmi líto především těch oddílů, které si stanovily určité cíle, věnovaly tomu mnoho úsilí, času a prostředků. Přeci jen týmy z našeho okolí jako Proseč, Rváčov či Vysoké Mýto měly výborný podzim, nahrané body a teď o vše přijdou. Naopak mužstva, která v soutěžích již několik let pouze přežívají a jsou na chvostu, budou dále ve stejné soutěži. V určitém pohledu se dotýká i nás, i když nám podzimní část nevyšla dle představ, stále jsme chtěli hrát o špici soutěže a podřídili tomu zimní přípravu. Bohužel.

2) Jak už jsem zmínil, celou zimu jsme měli kvalitní docházku, proběhlo určité doplnění kádru, samozřejmě mnoho prostředků jsme vynaložili na trénování na umělé trávě, přípravné utkání rovněž, soustředění, cestovní náhrady a další věci. Otázka také bude, jak se vyřeší hostování či dočasný přestup, pakliže jste zaplatili za hráče a sezona nezačala. Těch otázek a ztrát je však mnoho.

3) Již dnes je možné shromáždění do 10 osob. Tím pádem pomalu ale jistě začneme trénovat, myšlenka je ve dvou skupinách dokud se neuvolní shromáždění alespoň pro 30-50 osob. Následně bychom rádi do konce června sehráli alespoň nějaké to přípravné utkání a budeme věřit, že letní příprava už bude klasická.

TJ SOKOL SVRATOUCH

10. místo

Martin Pavlík, předseda

1) Po tom, co zde nastolila vláda, nebylo jiného řešení, protože nebylo reálné a v našich silách dohrát sezonu do adekvátního termínu.

2) Nás se nedotkla nijak, žádný hráč, ani jeho okolí nakaženo nebylo.

3) Hned, jak to bude možné, začneme s tréninkovým procesem, sehrajeme přípravná utkání ve větším počtu, než jsme zvyklí. A rádi bychom uspořádali jak turnaj v malé kopané, tak ve velkém fotbale. Záleží ovšem, co nám nabídnou za možnosti rozhodnutí státního aparátu.

SK SOKOL PROSETÍN

11. místo

Roman Vodvárka, trenér

1) Za mě je to logický krok a správná reakce na celkovou situaci nejen v ČR, zvláště pak na naší „amatérské“ úrovni.

2) Pravděpodobně podobně jako ostatních klubů. Znamená to kompletní stopku všech aktivit, tréninků a to včetně přesahu do individuálního řešení, které je čistě dobrovolné a na každém z nás.

3) Nemáme a vzhledem k ukončené soutěži, není kam spěchat. Plán je kopírovat postupný návrat do standardních životů, do kterých patří i fotbal. S vedením klubu chci najít řešení, jak nahradit soutěž zápasově, ve hře jsou tedy přátelské zápasy, ideálně turnaje – tady možná apel směrem ke svazu, který by mohl turnajové alternativy zaštítit. Možností jsou i lokální miniturnaje, kde bychom kooperovali s okolními kluby