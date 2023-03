Poprvé v jarní části soutěže Hlinsko a chrudimská rezerva nebodovaly. Chrudim doma doplatila na špatný první poločas, Hlinečtí nestačili na Ústí nad Orlicí. Zároveň se rozjela 1.A a 1.B třídy, Prosetín se hned zkraje jara vrátil na první příčku tabulky, Rozhovice v derby přestřílely Stolany.

Chrudim B poprvé na jaře v divizi nebodovala. | Foto: Radek Bis

Divize C

Ústí nad Orlicí - Hlinsko 3:1

Martin Slavík (trenér Hlinska): „Početná divácká kulisa viděla zajímavé utkání. Vstoupili jsme do něj slušně a po celý zápas jsme herně vypadali velmi dobře. Soupeř se dostal k naší brance až v 16. minutě a po nedomluvě před brankou šel do vedení. Herně to vypadalo dobře, ale za celý zápas jsme trefili snad jen dvakrát branku. Selhali jsme v efektivitě a soupeř naopak efektivní byl téměř stoprocentně a díky tomu zaslouženě vyhrál. Fotbal se nehraje na krásu, ale na góly.”



MFK Chrudim B - Brandýs nad Labem 2:3

Miroslav Teplý (trenér Chrudimi B): „Věděli jsme, že hosté přes zimní pauzu výrazně posílili a jsou silní uprostřed hřiště a i proto jsme postavili sestavu tak, abychom toto eliminovali, ale opak byl pravdou. Na jednoduchou hru Brandýsa založenou na dlouhém nákopu a následném sběru odraženého míče jsme velmi špatně reagovali a když se k tomu přidá i laxnost při bránění, tak se nelze divit poločasovému stavu 0:2. Vůbec se nechci vyjadřovat k nějakému podcenění soupeře, protože nejsme na takové úrovni, abychom si toto mohli dovolit a nebo na toto jenom pomyslet. Každopádně jsme nepředvedli v prvním dějství vůbec nic z toho co by nás mělo zdobit. Do druhé půle jsme šli už po změně v rozestavení na riziko a hra se zlepšila. Měli jsme dokonce dvě velmi dobré příležitosti, ale hosté využili našeho otevřenějšího postavení a vstřelili třetí branku. I tak jsme se nevzdali a v krátkém rozmezí snížili na rozdíl jednoho gólu, ale i přes další množství vyložených šancí jsme spíše nechávali vyniknout brankáře Karmazína. Naopak hosté byli dopředu stále velmi nebezpeční a mohli přidat pojistku, která by definitivně rozhodla. V závěru jsme dokonce více než deset minut hráli přesilovku už s totálním vabankem, ale pro mě šlo naprosto nepochopitelně jen minimum míčů do soupeřova pokutového území. Prohráli jsme. Z části důvodů uvedených výše, ale také i proto, že jsme se nikým v naší sestavě nedokázali přiblížit kvalitou výkonu k brandýským Gebertovi a Folwarcznému, kteří tento zápas "udělali". Teď nás čeká utkání v Trutnově a asi ani není potřeba nějak zdůrazňovat o jak těžký duel půjde.”

1.A třída

Tatenice - Prosetín 0:1

Jiří Ročňák (asistent trenéra Prosetína): „Přijeli jsme na umělou trávu do Lanškrouna, jelikož soupeř nemá hřiště ještě hotové. Byla dobrá, ale špatně rozhrnutá guma, což oběma týmům znepříjemnilo hru. Začali jsme aktivně, napadali jsme soupeře na jeho polovině a po důrazu v osobním souboji jsme vstřelili první branku. Hra byla vyrovnaná se šancemi na obou stranách, terén dělal problémy oběma týmům. My jsme měli největší šanci ve druhé půli, Ladislav Marek šel sám na gólmana, ale neproměnil. Je to na úvod jara cenné, vybojované vítězství.”

1.B třída - skupina A

Rváčov - Řečany nad Labem 2:1

Aleš Meloun (předseda Rváčova): „Po velmi dobrém vstupu do utkání, kdy jsme po čtvrthodině hry vedli 2:0, soupeř začal postupně přebírat iniciativu a zejména ve druhé půli jsme byli rádi, že jsme hubené vítězství udrželi.”



Stolany - Rozhovice 2:3

David Stejskal (trenér Rozhovic): „Jednalo se o první utkání jarní sezony, šlo o derby mezi rivaly. Nečekal nás jednoduchý soupeř, což se v samotném zápase potvrdilo. Vzhledem k tomu, že se jednalo o první jarní kolo a po zimě hřiště nejsou optimální, zápas nenabídl pro diváka koukatelný fotbal. Bylo to bojovné utkání, kde jsme se ujali vedení po křídelní akci a přesném zakončení Koppa, bohužel jsme nevyvarovali chyby a vytvořili jsme penaltu, čímž jsme soupeři nabídli šanci vyrovnat. Do poločasu jsme ještě podnikli brejk na tři nebo čtyři přihrávky a po samostatném úniku Mudruňka skóroval, čímž uzavřel poločas. Po pauze se pokračovalo ve stejném duchu, k vidění byla spousta standardek na jedné i druhé straně. Nám se povedlo vstřelit třetí branku a utéct soupeři na rozdíl dvou gólů. Stolany poté zvýšily aktivitu, my se zatáhli a dařilo se nám ustát standardky soupeře až na jednu výjimku, kde jsme zakončení nedohráli a soupeř snížil. Bylo to typické úvodní utkání, kde spíše než fotbalovost i vzhledem ke kvalitám hřišť, vyhrála bojovnost. Myslím si, že jsme vyhráli zaslouženě.”



Slatiňany - Opatovice nad Labem 4:0

Jaromír Hanuš (sekretář Slatiňan): „V atraktivním magnetu prvního jarního kola se ve Slatiňanech utkal po podzimu třetí tým tabulky s lídrem. Zápas jsme však ovládli jednoznačně my. Od začátku utkání prakticky až do konce jsme měli vývoj hry pod kontrolou a svou převahu jsme postupně vyjádřili čtyřmi góly, které jsme si rovnoměrně rozdělili do obou poločasů. A to ještě řada našich šancí zůstala neproměněna. Protivník měl pouze po jedné šanci v každé půli, k ničemu jinému je naši hráči nepustili. Naši fanoušci tak odcházeli po utkání určitě spokojeni nejen s vysokou výhrou, ale i s předvedeným kolektivním výkonem domácích fotbalistů.”

1.B třída - skupina B

Jehnědí - Svratouch 1:1

Martin Pavlík (trenér Svratouchu): „Z utkání bereme bohužel jen bod, přestože jsme vedli. Takticky se nám podařilo eliminovat silné stránky soupeře, bohužel jsme nedokázali proměnit tři obrovské šance a strhnout vítězství na naši stranu.”