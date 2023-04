Hodnocení začněme zápasem s Poličkou, jak byste ho zhodnotil? Věděli jsme, že tento zápas vůbec nebude jednoduchý, když Polička na úvod jarní části soutěže porazila České Heřmanice. Proto jsme k zápasu přistupovali zodpovědně a nechtěli jsme nic podcenit a co nejdříve se ujmout vedení, což se nám málem nepovedlo. Soupeř mohl vstřelit branku hned v prvních minutách z rohového kopu, ale naštěstí jsme do konce druhého poločasu dvakrát skórovali. Získání dvoubrankového náskoku v prvním poločase a poté kontrolování hry v druhé polovině zápasu je známkou kvalitního týmového výkonu v podobě jasného výsledku 5:1. Až na ten jeden obdržený gól, zápas hodnotím jako velmi úspěšný.

Vy osobně jste vstřelil tři branky a dva góly jste připravil. To je slušný výkon, že? Pamatujete vydařenější utkání?

Ano, můžu s Vámi jen souhlasit a jsem strašně rád, že jsem takto mohl pomoct svému týmu získat tři body. Vydařenější utkání s tímto hodnocením 3+2 se mi hledá docela těžko, doufám tedy, že to u tohoto zápasu nekončí (směje se).

Jaký byl terén? Dal se na tom hrát aspoň trochu fotbal?

Co si budeme povídat, je začátek soutěže a hřiště po zimní přestávce vypadají, tak jak vypadají v celé soutěži. Naštěstí hřiště nebylo tolik podmáčené a terén dovolil i nějakou tu hezkou kombinační hru.

Prosetín tím navýšil náskok na čele, i když má druhý tým o zápas odehráno méně. Je tým na jaře nastaven stejně jako na podzim?

Ano, určitě je. Proto je strašně důležité, že jsme první zápasy zvládli. V kabině máme vítěznou atmosféru a chceme si ji udržet až do konce sezony, i když to bude samozřejmě velice těžké.

Jaké jsou vlastně ambice? Jste nováček I.A a za 15 zápasů jste prohráli jen dvakrát. Mluví se v kabině o dalším postupu?

Předvádět stejné týmové výkony a udržet si minimálně stejnou šňůru výherních zápasů jako na podzim. Určitě se o tom bavíme, lhal bych kdybych řekl, že ne, ale nechci nic zakřiknout. Pokud vím, byl by to pro Sokol Prosetín historický postup do této soutěže. A všichni, co jsou v kabině, tak by toho chtěli být součástí a nějak se do tohoto případného úspěchu zapsat.

V čem vnímáte důvody dosavadního úspěchu Prosetína?

Tým hraje spolu v této sestavě už nějaký ten rok a jde to znát na hřišti, většina kluků je místní nebo z okolí. Jsme prostě skvělá parta kluků a v kabině to nemůže snad fungovat lépe. To se pak všechno odráží v zápasech.

Vy osobně jste dlouho působil ve Skutči, jak hodnotíte váš přesun do Prosetína?

Tento přestup hodnotím určitě ve všech směrech kladně. Ať už to je hlavně lidský přístup nebo důvěra, kterou dostávám v zápasech. Toho si vážím a snažím se to vrátit týmu tím, že mu budu užitečný, jak to jen jde. Hlavně abych nezapomněl, musím vyzvednout fanoušky Sokokol Prosetín. S klidem na srdci můžu říct, že nikdo lepší fanoušky v soutěži nemá!

V neděli vás čeká souboj v Luži. Co od zápasu očekáváte?

Určitě Luži nepodceňovat, není to stejný tým jak na podzim, kdy jsme doma vyhráli 5:0. Dokázali v úvodních dvou kolech zvítězit. Bude to boj, ale věřím v naše vítězství.