První velkou šanci měl hráč SK Vágner, kdy šel sám na bránu, ale Plíšek ho skvěle vychytal. Úvodní branku nakonec vstřelilo AFK, kdy si centr z levé strany srazil do vlastní sítě hrudí Jan Vácha, jehož přihrávka gólmanovi skončila přesně u pravé tyče. Vzhledem k velkému horku se nehrál fotbal zrovna nahoru dolů, nicméně ani to nezabránilo „skčku“ k vyrovnání z nohy Vágnera, který se ve vápně uvolnil přes několik hráčů a střelou pod břevno nedal šanci brankáři zasáhnout – 1:1!

Další šance zneškodnili kvalitní brankáři, do konce první půle se ale skóre přece jen ještě jednou měnilo. Po kombinaci SK dal Fabián malou domů svému brankáři, který chtěl míč odkopnout, ale trefil na penaltovém puntíku stojícího Klímu, jenž ho dokázal přehlavičkovat do prázdné branky – 1:2! První čtyřicetiminutový poločas tak přinesl vedení AFK Chrudim v poměru 2:1.

Velká smůla potkala náhradního brankáře SK Chrudim, který se již při rozcvičce zranil, odnesl to kotník a šest týdnů sádry. Gregor, který chytal první půlku, tak si trochu pochroumal rameno, proto do druhé půle nastoupil do brány hráč z pole – Martin Pudil. To se nakonec ukázalo jako klíčové. Ze začátku šance moc nebyly, ale pak po akci SK Chrudim zakončoval hráč Lukáš Hájek do prázdné brány - 2:2.

Hráči AFK prověřili Pudila na druhé straně několika střelami, ale všechno zneškodnil. V posledních deseti minutách vrhli AFK všechny síly do útoku, z čehož vyplynulo několik brejků pro soupeře. Ty úvodní skončily buď ofsajdem, nebo zákrokem brankáře, jeden se však podařilo dotáhnout a Váchův gól byl tím vítězným.

Utkání tak skončilo 3:2 pro SK. Po konci utkání organizátoři předali šek rodině Nikolky s částkou 25.000, kterou se podařilo vybrat od hráčů a zúčastněných diváků. Nikolka a její rodina byla nadšená a moc vděčná. Hráči by rádi udělali ze zápasu tradici, nejen z utkání samotného, ale i ve spojení s dobročinnou akcí. Všichni přítomní se pobavili a užili si i večer.