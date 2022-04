Jackpot: 22, 30, 49, 64, 89. Ne tohle nejsou čísla v prvním tahu sportky. To jsou minuty, kdy Doležal zvedal roce nad hlavu,poté co zamířil do černého.

"Únik po křídle, zasekávačka na levou a je tom tam. Spoluhráči určitě budou vědět," popisuje pro Deník své nejoblíbenější zakončení Doležal. A vědět budou jistě i soupeři…

Mezi kanonýry Pardubického deníku se přiřadil Pavel Doležal z Mnětic.Zdroj: sportovce

Dal jste někdy pět gólů, respektive kolik nejvíc v jednom zápase?

Pět branek ve fotbale jsem vstřelil poprvé, jinak to byl vždy maximálně hattrick.

Jak padaly vaše góly do sítě Dříteče?

Většinou se jednalo o góly po kombinaci se spoluhráči. Žádný výstavní kousek, na co bych měl vzpomínat, se nekonal.

Ze zálohy do obrany

O kolik s evyprázdní vaše peněženka?

No to se ještě musím zeptat pokladníka Martina Závorky (směje se).

V první půli jste pouze dvakrát překonali dřítečskou obranu. Outsider duelu kousal?

Ale i v prvním poločase jsme si vytvořili dost šancí, ale zradilo nás nepřesné zakončení. Navíc do většího brankového odskočení nás nepustila obětavá hra soupeře. Po změně stran už Dříteč nehrála tak důrazně a díky našim střídáním jsme síly pošetřili na závěr.

Celkově jste v letošní sezona zaznamenal třináct gólů. jste s tímto počtem spokojen, nebo je to málo?

Je to tak akorát k pozici, na které hraji.

A na kterém postu tedy nastupujete?

Vždy jsem byl ofenzivně laděný krajní záložník. Jak zkušenosti přibývají, tak alternuji na pozici ofenzivního krajního beka.

S vámi dal Dříteči pět gólů i Martin Závorka. Špičkovali jste se v utkání, kdo dá víc, nebo se naopak dohodli? Přemlouvali jste spoluhráče, ať raději přihrají vám? Přihrávali jste si navzájem?

S Martinem se špičkujeme pořád. V jeden moment se chtěl nechat vystřídat a já mu řekl ať to nedělá, že mu to tam určitě taky spadne. A nakonec mu to tam spadlo rovněž pětkrát (smích). Jinak myslím, že mi Martin na dva góly přihrál, stejně tak já jemu.

Mnětice v minulodti hrály až I. B třídu a poté platily za tardičního účastníka okresního přeboru. Co se tam přihodilo, že hrajete až čtvrtou třídu?

Když si vzpomenu na tu jízdu z III. třídy až do I. B třídy, bylo to super. Kádr však stárne a nastupující generace teprve dorůstá. Máme málo lidí, no asi jako v jiných týmech. Nicméně vnímám šikovné dorostence a pokud u fotbalu zůstanou, o budoucnost i vzestup mnětického fotbalu strach nemám.

Můj idol byl Gazza

Jak jste se vůbec dostal k fotbalu? Kdy a kdo vás na zelené trávníky přivedl?

Fotbal jsem začal hrát ve Žďáře nad Sázavou. Bratranec hrál fotbal, a tak jsem začal taky. Bylo mi asi čtrnáct.

Kde jste všude působil?

Hrál jsem za FC Žďas Žďár nad Sázavou, poté za TJ Sokol Mnětice, s ročním odskočením si do AFK Ostřešany.

Jak nejraději střílíte góly, respektive jaké je vaše nejčastější zakončení?

Únik po křídle, zasekávačka na levou a je tom tam. Spoluhráči určitě budou vědět (směje se).

Měl jste v mládí nějaký fotbalový vzor a proč to byl zrovna on?

Měl jsem vždy rád Paula Gazzu Gascoigna, Líbil se mi jeho gól proti Skotsku na Euru 1996.