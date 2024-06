/OKRESNÍ FOTBAL/ Symbolickým vrcholem mistrovské fotbalové sezony na Chrudimsku bylo kvalifikační utkání o postup do nejvyššího okresní soutěže mezi Ronovem nad Doubravou a Svratkou. Druhé týmy z obou skupin III. třídy dostaly tuto ojedinělou příležitost vzhledem k příznivým okolnostem a široce otevřeným postupovým dveřím. Za jejich kliku vzal díky nejtěsnějšímu výsledku zásluhou využité penalty Ronov.

Byla to poslední otázka, kterou bylo potřeba v mistrovském ročníku 2023/2024 vyřešit. Vzhledem k tomu, že z krajské I. B třídy nikdo do okresu Chrudim letos nesestoupil, objevila se ve III. třídě příležitost k postupu nejenom pro vítěze obou skupin po nadstavbách (Trhová Kamenice a Holetín), ale ještě pro jeden další celek. Kdo to bude, o tom rozhodlo barážové střetnutí mezi Ronovem a Svratkou, které se hrálo o víkendu na stadionu v Nasavrkách.

Více než stovka diváků čekala marně na gól ze hry, ronovskou radost odpálil nařízený proměněný pokutový kop Patrikem Urbánkem dvacet minut před koncem duelu. Svrateckou snahu o vyrovnání celek od řeky Doubravy v závěru ustál bez úhony a může se těšit na boje v okresním přeboru.

KVALIFIKACE O OKRESNÍ PŘEBOR: Ronov nad Doubravou – Svratka 1:0 (0:0). Branka: 70. Urbánek z pen. Rozhodčí: Kopecký – Škorpík, Kadeřávek. ŽK: 1:4. Diváci: 110.

