V posledním zápase přišla výhra v Orli výsledkem 6:2. Byl to nejvydařenější zápas béčka v sezoně?

Těch vydařenějších je více, ale určitě bych tento zápas zařadil mezi ty povedené.

I váš osobně? Přece jen po hattricku se to nabízí..

S mým výkonem jsem spokojený, ovšem mohl jsem ještě jeden gól přidat, zpětně mě to trochu mrzí.

Pocítila váš hattrick i klubová kasa?

To přijde teprve na rozlučce.

Kromě béčka chodíte pravidelně i za áčko, tam jste se sezonou dvě kola před koncem spokojeni jak?

Řekl bych, že jarní část sezóny mohla být o něco lepší, především z mé strany, každopádně do konce soutěže budeme chtít udržet 3. místo.

Právě Dřenice zaokrouhlily v posledním zápase počet vstřelených branek na 100. Je to největší zbraň vašeho týmu? Musí se obrany soupeřů hodně bát?

Jo, určitě. Přeci jen je důležité vstřelit víc gólu než soupeř a to nám jde na

Vaše kariéra je kromě Dřenic spjatá i s MFK Chrudim. Co plánujete do budoucna? Užívat si fotbal v Dřenicích nebo se ještě fotbalově podívat do vyšších pater?

Upřímně zatím nevím, momentálně jsem ve Dřenicích spokojený, uvidíme co přijde po sezóně.