V sobotu se kolem hřiště sešli lidé z Jenišovic, aby se viděli svoje borce ve 3. fotbalové třídě a aby se pozdravili se sousedy a známými a probrali, co je za těch 14 dnů, kdy se neviděli, nového. Všichni se tlačili pod stromy vedle hřiště ve stínu a využívali stánku s občerstvením, který v sobotním tropickém odpoledni působil jako úžasná oáza.

Zatímco fotbalisté o přestávce přešli most a silnici a šli několik desítek metrů do kabin, někteří z diváků se zašli ochladit do přiléhlé říčky Novohradky a osvěženi se vrátili na druhý poločas.

Když se borci v dresech vraceli po pauze zpět na hřiště, bylo ve stínu kolem 35 stupňů a na hřišti to vřelo ještě více. A to nejen kvůli počasí, ale i díky poločasovému výsledku, kdy Jenišovice tesně před uplynutím 43. minuty snížily na 1:2 a cítili, že by se zápasem mohly ještě něco udělat. Naděje živily pouze do 60. minuty, než dostaly branku na 3:1. Po rohu domácích a ztrátě míče se velmi rychle prosadily Rosice a za daších 5 minut už šly dokonce do třígólového trháku. Ten ještě Rosice zvýraznily v 78. minutě kdy stanovily konečné skóre 1:5.

Utkání řídil rozhodčí Jiří Čermák, který před 14 dny zažil velmi nepříjemnou situaci, při které došlo k velké rvačce mezi hráči na hřišti, tentokrát si mohl po konci zápasu v klidu vydechnout.

Sestavy: TJ Sokol Jenišovice Štrbka Vojtěch, Ducháč Tomáš, Mlejnek Aleš, Uskoba Lukáš, Šrůt Jaroslav, Mlejnek David, Beránek Tomáš, Rychtařík Jáchym, Dostál Karel, Hermann Tomáš, Hladík Jan Náhradníci: Žák Michal, Schmuttermeier Michal, Mlejnek Jan, Dostál Marcel, Popp Lukáš, Ščučka Miroslav, Hlinecký Martin Tělovýchovná jednota Dynamo Rosice Volejník Zdeněk, Kaštánek David, Marel Filip, Pavlík Lukáš, Novák Roman, Šlechta Marek, Kuta Ladislav, Kantor Miroslav, Švec Radim, Slavík Tomáš, Sádecký Jakub Náhradníci: Pilný Petr, Kysela Michal Branky: 43. Rychtařík Jáchym - 15. Kuta Ladislav 37. Slavík Tomáš, 60. Rychtařík Jáchym, 65. Slavík Tomáš, 78. Pavlík Lukáš