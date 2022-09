Naposledy jste vstřelil hattrick proti Křižanovicím, sedlo to? Odehráli jsme dobré utkání. Šli jsme rychle do vedení a měli herní převahu a také více příležitostí ke střílení gólů. Hosté nic moc neměli, takže jsme si zápas dokázali v klidu pohlídat.

Jaké byly ty góly? Bylo to především o zkušenostech a správném výběru místa.

Jeden byl dobře vykombinovaný až do prázdné branky, ve druhém případě Petr Vladyka prostrčil míč do vápna a já zakončil, a ve třetím případě střílel Petr Popelka a já jen na zadní tyči hlavou tečoval míč do brány. Takže každý trochu jiný.

V Dřenicích je bilance v nové sezoně pět zápasů a jedna porážka, jak hodnotíte zatím rozběhnutou sezonu?

Bodů máme na začátku sezony dost. Naším cílem je umístit se na bedně. Zatím můžeme být spokojeni.

S Dřenicemi se pravidelně umísťujete v předních patrech okresního přeboru. Jsou myšlenky na kraj?

Z naší strany, a tím myslím starší hráče, určitě ne. My už to hrajeme spíš tak, abychom si udělali žížu (směje se). Zřejmě bychom ve vyšší soutěži něco uhráli, ale určitě by tam byli rychlejší kluci než jsme my. Vždyť nám bude padesát.. (směje se)

V Dřenicích hrajete po boku Petra Vladyky, Jirky Adámka a dalších. A je vidět, že jste na hřišti stále lídry. Je to tak?

Zatím si myslím, že to tak je. Mužstvo je dobře poskládané, je nás tam více starších, ale spolu s námi tam hrají mladí kluci ze Dřenic.

Jak dlouho ještě plánujete rozdávat radost a branky?

My si vždycky řekneme, že to ještě jednu sezonu zkusíme. Tak už to je několikátý rok. Dokud to ještě jde, člověk se má hýbat. Navíc nás to pořád baví.

Patří Dřenice k týmům s nejstarším věkovým průměrem na okrese? Jak se to projevuje na hře? Hrajete více “hlavou"?

Budeme rozhodně patřit ke starším. Konkurovali nám kluci z Načešic, ale nyní omladili kádr, takže teď už jsme asi nejstarší. Musíme hrát chytře, už nikoho moc nepředběhneme. Takže si dáváme balon do nohy tak, aby běhal hlavně soupeř (směje se).

S přibývajícím věkem se však střílení branek nezapomíná? Je to jako jízda na kole?

Pořád to tam mám. Ale jde hodně o zdravotní stav a moje koleno. Někdy bolí více, někdy méně.