Svoje termíny znají po vynucených odkladech také dvě zbývající okresní valné hromady, na kterých se bude rozhodovat o novém složení výkonných výborů (na Svitavsku se toto jednání uskutečnilo distanční formou 2. března a funkci předsedy obhájil Jindřich Novotný).

Ilustrační foto | Foto: archiv/Deník

O jménech zvolených předsedů a dalších členů výkonných výborů na Pardubicku a Orlickoústecku bude rozhodnuto v ten samý den. Ano, volební valná hromada OFS Ústí nad Orlicí se uskuteční rovněž v sobotu 10. dubna od 9.30 hodin, v tomto případě to však pochopitelně nebude ve Starém Hradišti, nýbrž úplně na opačném konci kraje ve Společenském domě v Žichlínku. Co ale je v obou případech totožné, to budou přísné hygienické podmínky včetně negativních testů všech účastníků, dodržování předepsaných rozestupů a použití respirátorů.