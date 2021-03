Na památný zápas s Baníkem, který na stadionu v Hlinsku sledovalo více než pět tisíc fanoušků, nikdo z přítomných dodneška nezapomněl.

Nikdo se nepodělal

V Hlinsku se hrál v roce 1980 krajský přebor, kromě něho se ale udál velkolepý mač, na který se vzpomíná dodnes. Hlinečtí po postupu do celostátní části poháru dokázali nejprve přejít výsledkem 2:1 přes Transportu Chrudim, dále si poradili s divizním Prostějovem 2:0 a velkou senzací bylo vítězství nad druholigovým Třincem v poměru 2:1. Ta největší bomba však měla ještě přijít. Los totiž v osmifinále poslal na východ Čech úřadujícího mistra ČSSR s pěticí reprezentantů v sestavě - Baník Ostrava!

„Zápas s Třincem nám ukázal, že se dokážeme měřit s kýmkoli. Na Baník jsme se neskutečně těšili, v tu dobu hrál velmi bojovný a ne tolik technický fotbal,“ vzpomíná na momenty před samotným duelem tehdejší hrající trenér František Jůn.

První šok přišel ještě před úvodním hvizdem. Na hráče čekalo celkem pět tisíc fanoušků. „Moment, kdy jsme vyšli z kabin a viděli takové množství diváků, byl úžasný. Měl jsem mrazení v zádech. Větší návštěvu jsme čekali, to rozhodně, ale tohle ani náhodou,“ přiznal následně dlouholetý předseda FC Hlinsko. „Fandili nám všichni. Dorazili zástupci z jiných klubů, z Vysokého Mýta, z Lanškrouna a všichni nám přáli,“ usmívá se při vzpomínkách.

Utkání od úvodního hvizdu muselo nacpaný stadion v Hlinsku bavit. Celek o čtyři ligy níže s předním českým mužstvem nezaostával, technické nedostatky vyrovnal bojovností a nasazením .A to neslo ovoce. Hlinsko se v průběhu utkání dokonce dostalo do vedení zásluhou Ročňáka a od vítězství v řádné hrací době dělily domácí tým jen vteřiny. „Dostali jsme gól v poslední minutě po sporném rohu, kdy se to tam zvláštně odráželo,“ popsal vyrovnání Baníku Jůn. V následném prodloužení branka nepadla, Hlinsko zvládlo i třicet minut navíc. „Byli jsme fyzicky velmi dobře připraveni, to třeba dnes u týmů v krajském přeboru či v divizi nevidím. Zvládali jsme s reprezentanty běhat i celé prodloužení,“ chválil své bývalé svěřence i po čtyřiceti letech od zápasu hrající trenér František Jůn. Nervy drásající duel tak musely rozhodnout až pokutového kopy.

Minout za peníze? Neblázni

Drama vrcholilo. Střelci se v penaltovém rozstřelu dlouho nemýlili. František Jun šel na řadu za stavu 4:5 z pohledu Hlinska, ještě před jeho penaltou došlo k zajímavému úkazu.

V dané době bylo normální, že se vybrané vstupné z utkání dělilo na obě strany. V případě pohárového zápasu Hlinska s Ostravou se jednalo přibližně o částku 150 tisíc. Nabídka, která měla před desátou penaltou rozstřelu Juna rozhodit zněla jasně: „Kopni to vedle a peníze vám necháme,“ předložil krátce před kopem ponuku kapitán Baníku Radimec. Hrající kouč Hlinska však přispěchal s pohotovou odpovědí: „Koukni na ty tisíce lidí, neblázni.“ A rozhodit se nenechal. Proměnil, vyrovnal a o dvě série později mohl se svými spoluhráči slavit skvělý zákrok hlineckého brankáře Mrázka, který v součtu s poslední proměněnou penaltou z kopačky Miroslava Boušky znamenaly vysněný postup do čtvrtfinále poháru. „Lidi vtrhli na hrací plochu, byla to fantazie. Byl jsem na kluky hrdý. Nebáli jsme se, nikdo se z reprezentantů a ligových hráčů nepodělal,“ děkoval pyšný trenér.

Hlinsko tak před více jak čtyřiceti lety vyřadilo z poháru Baník Ostrava a jako jediný celek z krajského přeboru v šedesátileté historii poháru postoupilo až mezi osm nejlepších. A jak nakonec pohárová cesta snů pro Hlinsko pokračovala? Ve čtvrtfinále se celek Františka Jůna dočkal dalšího významného souboje s předním českým týmem – Duklou Praha. I zde výrazně kousal. Zápas opět došel do prodloužení, v něm však Hlinečtí s favoritem padli po výsledku 1:2. I přesto zůstane Hlinsko nesmazatelně zapsáno v historii pohárové soutěže.

„Byla to obrovská senzace a především neskutečný zážitek pro kluky a přítomné diváky,“ uzavírá pamětník František Jůn.

Jako na Matějské



