"No, hodně se to hraje na mě," dodává s úsměvem. Jeho spoluhráči se ho svými přihrávkami snaží najít, a když se mu podaří dostat míč, často pálí do černého. Během uplynulého víkendu se jim ho dařilo nacházet více než dobře a on s tím ještě lépe dokázal naložit. I proto byl zvolen osobností Deníku.

Ve svém posledním zápase proti Hornímu Bradlu skóroval třikrát. První gól dal hlavou po krásném centru od spoluhráče, když přehodil brankáře. Druhý gól padl po elegantním sólu, kdy dostal míč do uličky mezi dva obránce a placírkou uklidil míč k tyči. Třetí gól přišel ve velkém vápně, kde Zelenka opět zakončil svou oblíbenou placírkou a nekompromisně zavěsil za bezmocného brankáře.

"Myslím, že jsem byl loni i nejlepší střelec naší soutěže. Ale nevím to jistě, protože žádné vyhlášení nebylo, asi se to nějak neřešilo," dodává 30letý kanonýr, který v minulosti hrával i ve vyšších soutěžích, než je nyní 3. třída.

Jeho fotbalové kořeny sahají hluboko. "V žácích jsem začínal tady ve Svídnici. Hrál jsem pak i dorosteneckou divizi za AFK Chrudim a později dorost za Slatiňany. Pak jsem se vrátil domů do Svídnice, protože to tady u nás bylo hodně v krizi," uvádí Zelenka. Měl i nabídky hrát jinde, ale zůstal věrný svému mateřskému oddílu. "Nikdy jsem už pak i přes nabídky nešel, protože to tady mám rád a chci, aby ve Svídnici fotbal pokračoval. Na vesnicích fotbal docela umírá. Je problém s hráči. My jsme se teď ale zase dali dohromady," připomíná obávaný kanonýr smutnou pravdu, že fotbal, ale i život se z venkova postupně vytrácí.

Zelenka je tak srdcařem, který nejenže dává góly, ale také pomáhá svému klubu růst a držet se nad vodou. Bývalý prvoligový kanonýr Roman Kukleta říkával: "Dejte mi míč a běžte slavit!" A totéž by se dalo říci i o Marku Zelenkovi, který by chtěl svými častými střeleckými hody pomoci klubu k postupu do prestižního okresního přeboru.

"Trápí nás, že ze začátku sezony hrajeme dobře. Pak se to všechno pokazí. Někdy nechodí lidi, takže jedeme třeba jen v deseti, prostě se nesejdeme. Ale jinak určitě chceme hrát okres," dává rezolutně najevo klubové ambice Zelenka, který se neobává, že by musel za své gólové příspěvky dávat nějaké poplatky do klubové kasy. "Já bych něco musel dávat často. Ale máme pokuty za karty. Ale když dá někdo první gól, nebo první hattrick, tak donese nějakou flašku," poodhaluje svídnický patriot neobvyklý týmový sazebník, který si pochvaluje místní partu, ale také fanoušky.

"Fanoušci jsou u nás úplně super! Moc jim děkuju za podporu. Chodili nás podporovat v těch nejhorších chvílích, když se mančaftu nedařilo a prohrávali jsme velikým rozdílem. Nezanevřeli na nás," vysekává na závěr poctu věrným fanouškům svídnického TJ kanonýr Marek Zelenka, který má i znak kanonýrů z Arsenalu vytetovaný na těle.