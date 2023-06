V zápase proti Křižanovicím udělaly Tuněchody výrazný krok za záchranou v okresním přeboru. Byla to teprve třetí jarní výhra, bylo podobné vítězství po nevýrazných výsledcích už potřeba? Bodovat jsme samozřejmě potřebovali už při zápase v Krouné, kde jsme šli do zápasu s tím, že potřebujeme body a necháme na hřišti vše. Soupeř byl ale proti, dal nám rychlé góly a i přes dorovnání stavu na 2:2, body nakonec zůstaly u domácích. S Křížanovicemi se nám podařil začátek, tuším ve 20 minutě byl stav 2:0 a byli jsme na koni, který nás nakonec dovezl ke krásnému výsledku a 3 zaslouženým bodům.

Rychle jste se ujali vedení a už ho nepustili. Byl to jednoznačný zápas?

Jednoznačný zápas to určitě nebyl. Hosté nechytli začátek zápasu a celkem pohodlně jsem ve druhé minutě trestal prvním gólem. O čtvrt hodiny později jsem po chybě obrany zvyšoval na 2:0. Poté ale Křižanovice zabraly a do poločasu měly více ze hry. Na začátku druhého poločasu ale Vít Hýl zvýšil důležitým gólem na 3:0, Křižanovice se položily a my mohli zápas v klidu dohrát s čistou hlavou.

Vy jste v letošní sezoně moc gólů nedal, teď ale hattrick. Tak jaké byly reakce v kabině?

Bohužel nedal. Dlouhodobě se nám celkově nedaří proměňovat jasné šance, občas chybí i to fotbalové štěstíčko, které k nám tento zápas bylo nakloněno a dalo po dlouhé době přičichnout k výhře. Samozřejmě k hattricku dorazily gratulace od spoluhráčů i místních odborníků, ale ty tři branky byly zásluhou celého týmu.

Na jakém hrajete postu? A jak to bylo během vaší kariéry co do počtu střílených branek?

Pokud si dobře pamatuji, co jsem začal hrát za chlapi tak hraji v útoku. Branky jsem celkem střílel, když jsem chodil na fotbal pravidelně, myslím že jsem dokonce v top 10 v historické tabulce střelců zde v Tuněchodech. Bohužel kvůli pracovní vytíženosti to postupem věku nebylo možné skloubit, takže jsem pár sezon chodil jen, když kluků bylo opravdu málo.

Vaše kariéra je spjata právě a jen s Tuněchody. Předpokládám, že žádnou změnu v nejbližších letech neplánujete..

Určitě neplánuji. Máme zde skvělou partu a abych řekl pravdu, nikdy jsem na něco podobného nemyslel.

Jaké máte v Tuněchodech cíle? Je primárním úkolem udržení v okresním přeboru?

Cílem je určitě udržet okres, ale taky zapojit mladší fotbalisty, kteří s námi letos začali trénovat a zachovat fotbal v Tuněchodech celkově.

V závěru máte poměrně složitý los, takže ještě není nic jistého. Bude to ještě složité?

Los je proti nám, nic jednoduchého to určitě nebude, všichni, ale víme, o co nám jde a budeme se rvát za každý bod.