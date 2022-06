Petře, začněme přímo vaší osobou. V posledním kole jste dal čtyři branky, stejně jako spoluhráč Matěj Šimon. Po osobní stránce ideální závěr sezony ? Ano, podařilo se mi vstřelit čtyři branky, ale primárně díky spoluhráčům, dvě branky jsem dával do prázdné branky. U Matěje je to takový jeho standard. Poslední zápas sezóny, tedy vydařený až na to úporné vedro během zápasu.

Pamatujete někdy takto střelecky vydařený zápas? Nebo jste zvládli i větší porci branek?

Dvouciferný výsledek jsem už určitě zažil, ale momentálně si nevybavím, kdy to bylo. V mužské kategorii to bylo spíše ojedinělé. Z žákovské a dorostenecké kategorie těch zápasu bylo určitě více. Zároveň jsem zažil i zápas s dvouciferným výsledkem, ale to jsem byl na straně poražených.

Klub Prachovice/Míčov skončil nakonec druhý, těsně za postupovým místem. Bylo po závěrečném hvizdu v kabině cítit zklamání? Nebo je to i tak úspěch?

Myslím si, že pro nás je druhé místo úspěch. Bohužel nejsme schopni se scházet ve stejné sestavě po dobu celé sezóny, takže jsme některé zápasili dávali dohromady alespoň 11 lidí a některé zápasy bohužel nezvládli podle představ. Mírné zklamání po zápase určitě bylo, ale dlouho netrvalo. Na Míčově byla celodenní akce, kde se slavilo 80 let fotbalu v obci a zároveň jsme měli i dokopnou, takže zklamání brzo přešlo.

Sledovali jste nějak zápas Slatiňan ve Stolanech? V závěru to mohlo být ještě drama…

Sledovali jsme poločasový výsledek v aplikaci Náš fotbal, a zároveň někteří kluci měli spojení s klukama ze Stolan, takže jsme věděli hned po zápase, jak to dopadlo. Možná kdyby se o hrálo o pár minut déle, tak by Stolany vyrovnaly.

Touží váš klub po postupu do vyšší soutěže? Třeba může dojít ještě k nějakém změnám a pozice v okresním přeboru vám bude nabídnuta. Přijali byste jí?

Samozřejmě uvidíme jak nakonec budou soutěže vypadat, kdo se přihlásí. Pokud by nám to bylo nabídnuto, tak bychom to museli probrat v rámci vedení obou klubů a samozřejmě i s hráči. Protože na okres by bylo dobré se sejít alespoň jednou týdně na trénink, což bohužel nyní nebylo standardem.

Pokud se nepletu, pravidelně jste hrával i hokejbal. Tyto aktivity již pominuly? Zvítězil fotbal?

Ano, hrával jsem dlouhou dobu i hokejbal v Prachovicích. Bohužel pracovní a rodinné povinnosti se úplně neslučují s oběma sporty najednou. Takže jsem musel vybrat a zvítězil fotbal. Každopádně s dětmi se chodím dívat na domácí zápasy hokejbalistů, kteří hrají nyní skvěle a bez jediné porážky vyhráli základní část. Bohužel následně vypadli v play-off s posíleným mužstvem Ježků B z Hemanova Městce. Každopádně bych lhal, kdybych neřekl, že mě při zápase kluků ,,svrbí" ruce. Takže věřím, že si s nima ještě někdy ťuknu.

V Prachovicích již hrajete velmi dlouho, žádné fotbalové stěhování jste v minulosti neplánoval? Byly nějaké nabídky?

V Prachovicích jsem začínal jako malý kluk. V žákovské a dorostenecké kategorii jsem si vyzkoušel angažmá i v jiných klubech, ale vždy jsem se vrátil domů. Nějaké nabídky se občas objeví, ale je to zpravidla do vyšších soutěží a s tím spojená i časová náročnost.

Nyní plánujete pořádný odpočinek od fotbalu? A na podzim znovu na věc?

Nyní nás čeká zasloužený odpočinek, ale máme v plánu s klukama navštívit nějaké letní turnaje v malé kopané, abychom na podzim neměli problém s váhou (směje se).