Být někdy brankářem je pořádná řehole. O tom by asi mohl vyprávět i strážce tří tyčí z Býště. Ono někdy nastoupit proti střelci, který téměř v každém zápase vstřeli dvě branky je až depresivní. A to nemluvíme o tom, když ten útočník má ránu jako z děla…

"Myslím si, že tu střelu z vápna si budu pamatovat, to bylo až komické. Přišlo mi, že se brankář opravdu toho míče bál," říká pro Deník nový kanonýr víkendu, David Jonáš.



Jak hodnotíte zápas proti nováčkovi soutěže z Býště?

Z naší strany jsme byli na tom znatelně lépe než soupeř. Bylo na nich znát, že jsou nováčkem soutěže a teprve se poznávají s okresním přeborem. Popravdě ale musím říct, že tohle byl dle mého můj nejhorší zápas za posledních několik měsíců. Vůbec se mi nedařilo, až první branka mě dostala trochu do pohody (úsměv).

Nebylo vám soupeře trochu líto?

Říkal jsem si, že výsledek je krutý. Ale je to sport, s tím člověk do zápasu jde, že to takhle může dopadnout.

David Jonáš na týmové fotografii s kapitánskou páskou.Zdroj: respondent

Už jen doťukávačka

První poločas nebyl výsledkově tak hrozný pro soupeře. Ve druhé jste ale už odehráli one team show. Odešla Býšť fyzicky?

První poločas mohl dle statistik působit vyrovnaně, ale tak to vůbec nebylo. Já jsem měl na noze mraky tutovek, které kdybych proměnil, tak to mohlo být po prvních pětačtyřiceti minutách o osm branek. Samozřejmě soupeř odešel i fyzicky. Dalším faktorem však bylo, že nebyli tolik sehraní. Měli tam hodně mladých kluků, kteří si teprve zvykají.

Vy konkrétně jste vstřelil hattrick. Jak jste to oslavil?

To jsme neslavili nějak výrazně, to já už to takhle nemám. Ale do kasičky jsem musel dát nějaký peníze. To je jasné (smích).

Po jakých situacích padly vaše góly?

První branka byla taková, že jsem vystřelil z velkého vápna a brankář se dle mého lekl té rány a pustil to. Druhý byl vstřelený hlavou po centru a třetí padla po kolmé přihrávce, to už byla taková ta klasická „doťukávačka“.

Budete si nějakou tu branku pamatovat déle?

Myslím si, že tu střelu z vápna si budu pamatovat, to bylo až komické. Přišlo mi, že se brankář opravdu toho míče bál (smích). Na druhou stranu, vloni jsem vstřelil zhruba dvacet branek a nepamatuji si skoro žádnou.

Slabina? Určitě běhání!

Jaké si dáváte týmové cíle do sezony?

Určitě týmové cíle máme. Jdeme do sezony s tím, že chceme hrát na vrchu tabulky a hlavně, aby soupeři z nás měli respekt, když někam přijedeme. Dříve jsme i plánovali, že bychom se chtěli vrátit do I. B třídy, ale z hlediska dojíždění je pro nás okresní soutěž lepší. David Jonáš s kapitánskou páskou.Zdroj: FB sportovce

A vy osobně máte nějaké cíle?

Určitě si dávám za cíl táhnout mančaft. Když se daří mně je to výborné, ale popravdě je důležitější, když se daří týmu, to je lepší pocit. Nejlepší je, když se spojí všechno se vším.

Počítáte si hattricky v kariéře?

Od mala jsem vždy hrál v útoku, ale hattricky jsem si nikdy nepočítal. Spíše jsem průběžně sledoval statistiku vstřelených branek za sezonu.

Kde všude jste vyjma Starého Mateřova působil?

S fotbalem jsem začínal v Rozhovicích, odkud jsem přestoupil právě do Mateřova. Tady působím už zhruba dvacet let. Jednu sezonu jsem si sice střihl v Mikulovicích, ale to bych ani nepočítal (smích).

Kde byste řekl, že jsou vaše silné stránky?

Určitě to bude střelba. Obecně tedy kopací technika, kterou mám na tuto soutěž nadstandardní si myslím.

Naopak, popíšete i slabiny?

(zasměje se) Určitě běhání! Jsem občas trochu líný. Naštěstí, když máte dobrý střed zálohy a obecně kvalitní tým, tak se na ty góly tolik nenadřete.

Po práci na ryby

Co děláte v osobním životě?

Montuji okna ve stavebnictví.

Jaké máte jiné záliby krom fotbalu?

Tak nějak obecně ty vesnické sporty. V zimě chodím hrát hokej a v létě si rád zajdu na tenis či na nohejbal. Mám ale obrovský koníček a to je rybaření. Jednou, až skončím s fotbalem, tak se tomu budu věnovat naplno. Po práci si zajdu na ryby a budu mít pohodu (úsměv).

Máte nějaký fotbalový vzor?

Určitě bych řekl Messiho. Za mě se mu ale vyrovnat je nemožné, takže spíš je to vzor v tom smyslu, že si člověk na videu pouští jeho videa a obdivuje jeho kvality.

A fandíte nějakému týmu více?

Obecně v každé soutěži mám oblíbený tým. V Německu sleduji Mnichov, v Česku jsem Slávista a ve Španělsku fandím Barceloně. Každopádně ale musím jmenovat i Manchester Cíty. Ten tým mám rád už dlouhou dobu a to především kvůli stylu trenéra a uznávám Kevina De Bruyneho.

David Jonáš se od mládí věnuje také rybařině.Zdroj: respondent