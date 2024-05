Kometa sezony! Trhová Kamenice si vychovala rozdílové hráče, teď chce postup

Ještě před několika sezony se Trhová Kamenice ve 3. třídě Chrudimska potácela ve spodních patrech a o nějakých speciálních cílech nebylo možné mluvit. Jenže to je nyní zcela jinak. Klub si zakládá na kvalitní prací s mládeží, která se mu začíná pomalu vyplácet. Míří za vítězstvím v lize a postupem do okresního přeboru! To je také jasný cíl, který v rozhovoru nastínil kapitán týmu Filip Morávek.

Ilustrační foto | Foto: ilustrační, Deník

Osobnost Deníku Rozhovice chtějí titul. Postup je stále otevřené téma, říká Holeček Cesta za vítězstvím. Rozhovice v posledním týdnu udělaly zásadní krok k vysněnému cíli,… Přečíst článek > O minulém víkendu jste v souboji druhého s prvním prohráli s Prachovicemi. Jak byste zápas zhodnotil? Byl to vyrovnaný duel, tak jak by se dalo u souboje prvních dvou celků tabulky očekávat. Prachovice byli velmi efektivní v zahrávání standardních situací, což nakonec vyústilo ve výhru domácího celku. I přes porážku máte náskok sedmi bodů, teď jsou ale před vámi souboje s ostatními týmy z horních pater tabulky. Bude to ještě dřina uhájit vedoucí pozici? Myslím si, že výkonnost týmů v horních patrech tabulky je velmi vyrovnaná, a proto nás zcela jistě nečekají jednoduché zápasy. Tým dostal jen 17 branek v 18 utkání. Je kvalitní defenzíva základem vašeho úspěchu? V kontextu toho, že z pohledu vstřelených branek určitě nepatříme k lídrům soutěže, se dá říct, že defenzíva je základním kamenem našeho úspěchu. 17 inkasovaných branek je dobrá vizitka celé naší defenzívy. Naše obrana nastupuje ve stabilním složení, které se v průběhu času mění jen minimálně, což má samozřejmě pozitivní vliv na sehranost naší obranné řady. Trhová Kamenice v posledních letech nepatřila mezi přední týmy 3. třídy, v čem vidíte tu razantní změnu? Jak již bylo zmíněno výše, bezpochyby na to má vliv kvalitní hra naší defenzívy. Nicméně samozřejmě úspěch celého týmu není pouze o defenzívě. Pokud se bavím s fanoušky, tak často slýchám názor, že jako celek působíme sympatickým dojmem a že hrajeme fotbal, na který se nechá koukat. Náš tým je kombinace zkušenosti a dravého mládí, vyvážená kombinace těchto dvou aspektů tu v minulosti chyběla. Určitě na to má také vliv výchova mládeže. Byli jsme schopni vychovat kluky, kteří jsou nyní rozdílovými hráči. Chtěli byste se posunout o soutěž výše? Je to nyní primárním cílem nebo ne? Samozřejmě, že všichni, kdo aktivně dělají nějaký sport, chtějí vyhrávat. Takže logicky i v naší kabině je téma postupu často diskutované téma. Takže ano, v současném stádiu soutěže je posun o soutěž výše naším primárním cílem. Vy osobně jste odchovancem Trhové Kamenice, kam jste v průběhu loňského roku vrátil po pětileté štaci v Nasavrkách. Byla to jasná volba? Po skončení působení v Nasavrkách ještě přišlo několik nabídek na účinkování ve vyšších soutěžích, ale tyto nabídky jsem odmítl. Už když jsem z Trhové Kamenice do Nasavrk odcházel, tak jsme měly s vedením klubu dohodu, že se po skončení mého účinkování v Nasavrkách vrátím do Trhové Kamenice a tuto dohodu jsem dodržel. Jaké jsou vaše fotbalové cíle do nejbližší doby? Samozřejmě by bylo příjemné dotáhnout tuto sezónu do vítězného konce. Přál bych si, aby nejen mě, ale i lidi okolo mě fotbal bavil, a abychom se na čas strávený na zeleném trávníku těšili.

