Amatérské soutěže v ČR byly definitivně zrušeny. Vnímáte to jako kvalitní řešeni cele situace?

Myslím, že za současné situace naší společnosti a vzhledem k panující nejistotě, kdy budou hromadné akce povoleny, šlo o jediné možné řešení.

Nestálo by za to přece jen ještě s definitivním rozhodnutím počkat jako v případě první a druhé ligy? Proč to nešlo?

Opravdu myslím, že nebylo na co čekat. Je jisté, že v dubnu by nebylo možné soutěže zahájit a já předpokládám, že by to nešlo ani v první polovině května. Dále je nereálná představa, že soutěže na okresní úrovni by mohly pokračovat systémem středa, neděle.

Na stole rozhodně bylo několik variant dohrání soutěží, vy osobně byste se přikláněl k čemu?

Pokud by bylo možné soutěže zahájit v červnu, snad vymyslet nějakou formou baráží o umístění a tak soutěžní ročník dokončit. Jenže bez alespoň několika skupinových tréninků nevím, jestli by to bylo dobré řešení. Když odmyslím možnou úroveň utkání, tak mnoho fotbalistů na okresní úrovni nemá prostor pro nějakou individuální přípravu a mnozí z nich v těchto dnech řeší podstatně závažnější než fotbalové problémy. Možnost zranění po dlouhém výpadku z fotbalové přípravy by byla nemalá.

Jak zásadní vliv muže mít předčasné ukončení sezony na samotné kluby?

Když znovu hovoříme o okresních týmech, teoreticky by vliv neměl být zas tak velký. Ve skutečnosti, pokud bude mít společnost velké zdravotní, ekonomické a sociální problémy, tak se nemohou pochopitelně vyhnout ani našemu sportu.

Chystáte jako OFS nějakou pomoc právě fotbalovým oddílům na nejnižších úrovních?

Samozřejmě nabízíme pomoc ve formě zasílání všech aktuálních informací, které se chodu klubů dotýkají. Na stránkách fotbalové asociace si každý může najít ukázkové individuální tréninky. Jsme pro kluby plně k dispozici pro jejich individuální dotazy a případnou pomoc. Snažíme se vyvíjet všechny možné aktivity ve vztahu ke krajskému úřadu Pardubického kraje a MŠMT, aby v této situaci na sport nezapomínali.

Už nyní se mluví o tom, ze vesnický fotbal strádá. Muže to být další výrazná rána?

Vážně bych se soudy počkal ještě cca dva měsíce. Jestliže se situace začne brzy vracet k normálu a vše v naší zemi bude fungovat, snad to všichni zvládneme. Pokud by však měla výrazně stoupnout nezaměstnanost, nemožnost trénovat v partě by trvala ještě několik měsíců, ekonomika OSVČ, malých a středních firem byla velmi poškozena a desítky a stovky našich dobrovolných klubových funkcionářů museli řešit závažné mimofotbalové starosti. Potom by to byl opravdu velký problém. Já ale věřím, že i když k nějakým problémům jistě dojde, nebude to pro fotbal mít úplně fatální následky.

V Pardubicích chystají v létě nějaké turnaje. Jak to bude v našem okrese?

Znovu musím odkázat na současnou nejistotu, kdy z časového hlediska kolektivní sporty nevědí, kdy budou svojí činnost moct obnovit. Ve chvíli, kdy budeme znát alespoň předpokládané datum naděje, určitě se na naše kluby obrátíme s návrhy, co dále. Pochopitelně také my nějaké nápady máme.

Mrzí vás konec i vzhledem k tomu, ze řada týmů měla v krajských soutěžích nakročeno k postupu?

Pochopitelně mrzí. Všichni však mají šanci při doplňování celostátních a krajských soutěží na požadovaný počet mužstev. O složení a naplnění jednotlivých soutěží bude jasno teprve po dohrání profesionálních soutěží a ukončení termínu přihlášek jednotlivých mužstev do nového ročníku. Jsem si téměř jist, že některá družstva z nejrůznějších důvodů nebudou chtít hrát soutěž, ve které nastupovali dosud a dobrovolně se přihlásí do nižší soutěže.

Ovlivní nějak situace ohledně koronaviru fotbal v následující sezoně či sezonách?

Budeme se muset všichni uskromnit v každém směru. Já ale věřím v sílu fotbalu, jeho ohromnou popularitu a přirozenou lidskou potřebu se hýbat, být v partě kamarádů a zažívat okamžiky radosti i smutku na zeleném trávníku.