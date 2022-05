Michale, pamatuji si tě z Chrudimi jako stopera, který byl poměrně hodně produktivní. O minulém víkendu jsi stihl hattrick za osm minut. Tak jakou pozici na hřišti nyní zastáváš a podle statistik ti role střelce není cizí.. Moje pozice se od dob v Chrudimi celkem změnila, teď v Horním Bradla nastupuji především na pozici útočníka, ale nemám problém s jakoukoliv pozicí v sestavě. Samozřejmě s tím, co jsem vše odtrénoval, je to v této soutěži trochu snazší.

Horní Bradlo kraluje 3. třídě. Je tedy jasným cílem postup výše? Těšíš se na okresní přebor?

Nic jiného než postup v této situaci nepřichází v úvahu. Na okresní přebor se těším pro větší kvalitu soupeřů a zajímavější utkání.

V týmu je řada známých jmen, které mají leccos za sebou. Čím to, že se v Horním Bradle sešel takový kolektiv? Kdo je tím pojítkem?

Většina spoluhráčů jsou místní kluci, co v Bradle hrají neustále. Pak je tam nás pár ostatních, co máme vazby na kamarády, v mém případě na Jardu Kroutila.

Máš za sebou zajímavou kariéru, pět let jsi v dresu Chrudimi kopal ČFL. Jak na tyto roky vzpomínáš?

Vzpomínky jsou jen ty pozitivní. Byly to krásné strávené roky mé fotbalové kariéry.

Můžeš prozradit, co byl důvod tvého náhléh2o konce v Chrudimi a vlastně i ukončení celé poloprofesionální kariéry v relativně brzkém věku?

Důvod byl především ten pracovní. Většinu kariéry v Chrudimi jsem trávil jako student na vysoké škole a tím i spousta času. Po škole jsem se vydal na dráhu stavbyvedoucího a tím samozřejmě ubyl i volný čas.

Pak jsi prošel Slatiňany, Luží a teď Horní Bradlo. Je tedy fotbal prostě a jen koníček? Vyhovuje ti to více?

Ano, teď už je fotbal jen koníček. Jelikož už mám rodinu, tak mi to takto vyhovuje.