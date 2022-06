Pro čtrnáctiletého hráče okresních přeborů je velkým idolem sniper Cristiano Ronaldo. Stejně jako on by si chtěl zahrát za nějaký renomovaný klub. Předpoklady k tomu má. Miluje fotbal a umí střílet góly. Na rozdíl od hvězdného Portugalce ještě neváhá přihrát spoluhráčům, když jsou ve výhodnější pozici.

„Fotbal mě strašně baví. Takže, když mi řekne trenér dorostu, ať jdu za ně hrát, tak s radostí nabídku přijmu. Téměř každý víkend mám zápas za žáky a dorost,“ říká pro Deník jeho kanonýr Patrik Šibalík.

V kolika letech jste začal a kde?

Fotbal jsem hrál od malička ale závodně jsem začal u nás v Býšti, kde také pokračuji. To datum si budu navždy pamatovat. Bylo to přesně 23. října 2017.

Kluků je v klubech málo. Nekrouží kolem vás s lasem z lepších fotbalových adres?

Zatím o mě nikde neměli žádný zájem.

Vyťukat a vystřelit

Na jakém postu hrajete?

Začínal jsem na pozici útočníka, ale teď ve starších žácích hraji střed zálohy.

Jaký je váš nejoblíbenější způsob zakončení?

Nejraději mám rád, když si to s klukama vyťukáme a potom vystřelím. Někdy zkouším vypálit také z dálky. Když kombinujeme, tak se mi to líbí víc.

Jaké jsou vaše fotbalové přednosti a naopak na čem musíte zapracovat?

Shrnu to jedné věty. Chtěl bych na sobě zapracovat tak, abych uměl střílet levou nohou stejně, jak tou pravou.

Máte nějaký fotbalový vzor, kterému byste se chtěl alespoň trochu přiblížit?

Můj idol je Cristiano Ronaldo protože se snaží prosadit a proslavit v každém klubu, kam přijde.

Pastrňák z Býště: Lanžhotský. Pálil levou, pravou i místy, kde to chlapy bolí...

Líbí se vám fotbalový projev ještě jiného klubu než Býště?

Když zůstanu v okresním přeboru žáků, tak musím přiznat, že docela obdivuji Chvaletice a Přelovice. Konkretně kvůli tomu, že si hodně nahrávají a ti kluci si fakt na hřišti věří.

Jaká by mohla být vaše vysněná fotbalová kariéra?

Chtěl byl hrát za nějaký věhlasný klub, nebo mít alespoň trochu slavný.

Nastupujete za dva týmy ve dvou kategoriích za SK Býšť. Kromě starších žáků i za dorost. Jak se to dá zvládnout?

Vyžaduje to pro mladého fotbalistu lepší fyzickou kondici?

Fyzičku mám dobrou. Zvládám odehrát všechno.

Rekord, ale mělo jich být více

O víkendu jste při venkovní výhře 22:5 zaznamenal šest branek do sítě Rosic. Je to váš kariérní rekord?

Je to můj rekord, nicméně těch branek jsem měl dát víc. Nepodal jsem špatný výkon, ale mohlo to být lepší.

Můžete popsat vaše gólové situace?

Vesměs jako přes kopírák. Po přihrávkách s klukama, jsem se snažil prokličkovat obranou a pak střelu umístil k tyči.

V sezoně jste dal již 27 branek. Je to pro vás optimální počet?

Nemůžu si stěžovat (směje se). Kromě střílení branek, je mým záměrem hodně spoluhráčům nahrávat. A ve dvou zápasech jsem chyběl.

Ehl se vidí v Torresovi. Na Kameničky si nazul Fernandovi střelky

Zajímavý je pohled do střelecké tabulky starších žáků Býště. O prvenství se perete s Davidem Bydžovským. Chtěl jste ho překonat?

Nechtěl jsem ho překonat. Skoro se dá říct, že mi bylo jedno, že před zápasem v Rosicích vedl o jeden gól. David Bydžovský je dobrý hráč a pro mě je nejdůležitější, že se s ním dá hrát.

Hecujete se mezi s sebou?

Ne. Snažíme se hrát tak, jak každý umí.

Je vypsána nějaká klubová odměna pro nejlepšího kanonýra starších žáků?

O ničem takovém nevím. Trenéři asi vyhlásí nejlepšího hráče. A pokud ne, tak si to řekneme mezi sebou.

Mít tak střelu jako brácha…

O gól méně dal váš bratr Jozef v dorostu. Soupeříte spolu na dálku?

Nesoupeříme mezi sebou. Naopak motivujeme se navzájem a přejeme si.

Takže, žádné, že byste mu nenahrál, když spolu hrajete za dorost, aby vás v rodině nepředstihl?

To ne. Vždycky mu chci nahrát, aby dal gól. Pak mám dobrý pocit, když šanci promění.

Je starší bratr váš první nejen velký fotbalový vzor?

Brácha je o tři roky starší. Nevím, jestli úplně vzor, ale každopádně bych chtěl mít takovou střelu jako on.

Vy jste ještě za dorost neskóroval. Je těžší se prosadit mezi, až o pět let, staršími kluky?

Určitě trochu těžší to je. Záleží také, na jakém postu hrajete. Buď mě dá trenér do obrany nebo na zálohu. Zatím to vychází tak, že si u gólů připisuji asistence.

Křížova cesta měla sedm zastavení aneb Sedm kulí do sedmi statečných

Stejně jako muži obsadí starší žáci třetí příčku, jak tento úspěch oslavíte vy?

Všichni jsme za medailové umístění strašně rádi. Trenér nás vezme někam za odměnu. Už se na to těším (mrkne).

Starší žáci Býště jsou doma zatím neporazitelní. V čem je kouzlo vašeho trávníku, vždyť jste zmákli i druhé Přelovice?

V domácím prostředí máme vyšší motivaci neprohrát. Někdy se musíme hodně ohánět, protože se pořádně nesejdeme.

V Býšti máte přípravky, žáky, dorost. Proč kluky podle vás v Býšti fotbal tak baví?

Máme výborné trenéry, kteří ještě hrají za chlapy. Pod jejich vedením se můžeme neustále zlepšovat. V kabině i na hřišti jsme jedna parta. A v neposlední řadě fotbal se hraje venku, takže můžeme být dlouho na čerstvém vzduchu.

