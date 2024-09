Jeho týmu se letos zatím tolik nedaří a i když byl lepší, dostal od Ronova brzy branku. Běžela 29. minuta, jeho Nasavrky prohrávaly 1:0 když bílomodří hosté šli do rychlého kontru. Pecina dostal míč přibližně 30 metrů od branky. Zpracoval si si ho lehce před sebe a dělovkou, za kterou by se nestyděl ani Siniša Mihajlovič v nejlepších letech vyrovnal na 1:1. "Třeba to trenéra přesvědčí, aby mi dal příště důvěru a já mohl kopat nějaký přímý kop, nebo penaltu. V tréninku střely z dálky nebo s přímáku rad zkouším," říká s nadějí v hlase mladý defenzivní specialista, kterému je teprve 20 let.

Fotbal hraje od malička, začínal v Nasavrkách s nástupem do školních škamen a zůstává jim věrný po celou dosavadní kariéru. Jeho hra je založena především na defenzivě, takže se považuje spíše za svátečního střelce. "Hraju spíše defenzivnější pozici, takže střílení gólů je spíše takové výjimečné. Dávám tak 1, 2 góly za sezonu," konstatuje Pecina, který se neobává, že by musel za krásný gól platit nějaké zápisné, jak bývá mezi sportovci běžné, protože za svůj první vstřelený gól platil do týmové kasy už loni.