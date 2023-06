Divize má za sebou poslední kolo, ve kterém chrudimští fotbalisté uhájili sedmou příčku a v nováčkovské sezoně se s trenérem Teplým rozloučili na výbornou. Radost panovala i ve Slatiňanech a Proseči, oba celky se mohou těšit na vyšší krajskou soutěž.

Ve Slatiňanech propukly po sobotním zápase postupové oslavy. | Foto: Facebook TJ Spartak Slatiňany

Divize C

Náchod - Chrudim B 0:1

Miroslav Teplý (trenér Chrudimi B): „Před posledním utkáním jsme věděli, že nás případná třetí výhra v řadě posune na celkové sedmé místo a za tím jsme prostě šli. V úvodu jsme přežili jedinou šanci domácích díky Jakubovi Tlustému a sami pohrdli možností jít do vedení Tomášem Dostálkem. Nicméně hra byla neurovnaná a chyběl nám takový mezičlánek hlavně směrem dopředu. O přestávce jsme reagovali střídáním a změnou rozestavení, což se ukázalo pro další vývoj jako rozhodující. Začali jsme mít šance a dali branku, když se střela Davida Váchy "otřela" o domácího hráče a skončila mimo dosah brankáře. Měli jsme několik možností vedení pojistit, ale šance Tomáše Dostálka, Denise Holuba a Davida Váchy už zůstaly nevyužity. Myslím, že to byla skvělá tečka za skvělou nováčkovskou sezónou a pro některé z nás, jmenovitě mě a kolegu Honzu Horta tečka opravdová. Jsem na všechny opravdu pyšný za to co jsme dokázali a všem gratuluji a děkuji. Doufám, že si postupem času už minulou sezónu ještě podrobněji zhodnotíme.”

Hlinsko - Letohrad 3:1

Martin Slavík (trenér Hlinska): „Cíl do posledního utkání byla padesátibodová hranice, kterou jsme si před nějakým časem stanovili a za tím jsme si chtěli jít. Hrál se zajímavý fotbal, my jsme využili chybnou rozehrávku k prvnímu gólu a Denis Mayer otevřel skóre. Myslím si, že jsme byli v některých částech utkání lepším týmem, i když soupeř se stále snažil hrát kombinační fotbal. Po pauze jsme zvýšili na 2:0 Martinem Šejvlem a to utkání rozhodlo. Z brejku jsme z nohy Simona Křižáka ještě náskok navýšili, soupeř snížil, ale my už dovedli utkání do vítězného konce. Vážíme si 50 bodů, po desítkách let je to nejlepší umístění v této soutěži. Po podzimu jsme si mysleli na víc, ale vzhledem k problémům se zraněními je i toto bráno jako úspěch.”

Krajský přebor

Třemošnice - Litomyšl 0:1

Miroslav Šindelář (hrající asistent Třemošnice): „V prvním poločase jsme byli lepší a častěji na míči, bohužel jsme nevyužili stoprocentní brankovou příležitost a ve druhé půli zhruba od 60. minuty byl jasně lepší soupeř. Sedm minut před koncem hosté rozhodli o svém vítězství.”

1.B třída

Chvojenec - Slatiňany 0:4

Jiří Zdražil (trenér Slatiňan): „Do utkání jsme sice vstoupili lépe než domácí, ale naše snaha končila na pomalých řešeních jednotlivých situací. I přes tyto nedostatky jsme o poločase vedli 1:0. Ve druhé půli jsme již dominovali a nakonec přidali další tři branky a zaslouženě vyhráli. Jelikož již nás před posledním utkáním nemůže nikdo v tabulce předstihnout, chtěl bych všem hráčům, funkcionářům, fanouškům i ostatním, kteří se podíleli na tomto pěkném úspěchu podíleli velmi poděkovat. Speciální poděkování patří trenérskému kolegovi Michalu Slavíkovi, bez kterého bychom to jistě nedokázali.”

Opatovice n. L. - Rváčov 2:1

Aleš Meloun (předseda Rváčova): „Ačkoliv jsme k soupeři přijeli ve značně okleštěné sestavě, podali jsme solidní výkon. Proti druhému celku tabulky a na jeho pěkném hřišti jsme před zápasem neměli velká očekávání. Soupeř byl lepší a vítězství si zasloužil.”