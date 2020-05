1. Co říkáte rozhodnutí FAČR o předčasném ukončení sezony? Pokud nesouhlasíte, jakým způsobem se mělo podle vás postupovat?

2. Jak se pandemie koronaviru dotkla vašeho klubu, především týmu dospělých?

3. Sportovci v kolektivních odvětvích se nesmí scházet. Jak řešíte komunikaci: vedení – trenér, trenér – hráči, vedení – hráči,..

4. Pokud se uvolní vládní opatření, jakým způsobem se chystáte obnovit závodní činnost klubu (turnaje, přátelská utkání, tréninky)?



SK RVÁČOV

1. místo

Aleš Meloun, předseda

1) Takové rozhodnutí jsme očekávali a považujeme ho za jediné možné. Samozřejmě nás to vzhledem k postavení v tabulce mrzí.

2) Došlo k naprostému utlumení činnosti našeho klubu. Děti i dospělí se připravovali podle svých možností individuálně a všichni už netrpělivě očekáváme rozvolnění omezujících opatření.

3) Asi jako všude – voláme si, využíváme sociální sítě, SMS, facebook atd.

4) V tuto chvíli u družstva dospělých počítáme s obnovením tréninků od 12.5., u dětí ve druhé polovině května. Přátelská utkání a případné turnaje uvidíme podle vývoje epidemiologické situace v průběhu června.

SK RONOV NAD DOUBRAVOU

8. místo

Luděk Jelínek, předseda

1) Z našeho pohledu to bylo rozumné a nevyhnutelné rozhodnutí.

2) Co se týče týmu dospělých, tak doufáme, že nijak negativně. Ale to ukáže až čas, kdy se bude moci tým sejít na zeleném trávníku. Mládež je na tom asi podobně, nemáme žádné indicie, že by měl být nějaký problém.

3) Tuto komunikaci řešíme po sociálních sítích, smskách a telefonických kontaktech. Není to ideální, ale momentálně to jinak nejde. Osobní kontakt je minimální. I když doufáme, že se snad začíná blýskat na lepší časy.

4) Hned jak to půjde, začneme nejdřív obnovovat tréninkovou činnost. Postupně začneme vyjednávat přípravné zápasy. Myslíme si, že nouze o soupeře snad nebude. Turnaje jako přípravu budeme preferovat u žákovských mužstev, i když si myslíme, že turnaje za daných okolností, se asi moc pořádat nebudou. Zkrátka, pokusíme se co nejlépe připravit na novou sezonu, která doufejme začne už za normálních podmínek.

FK JISKRA HEŘMANŮV MĚSTEC B

11. místo

Radek Kápička, trenér

1) Vzhledem k situaci se domnívám, že rozhodnutí je správné. Nežijeme naštěstí v Bělorusku (směje se).

2) Jako všude jinde, zrušení tréninků a mistrovských utkání.

3) Díky moderním technologiím.

4) Po dohodě s vedením klubu obnovíme tréninkovou činnost a dle situace budeme případně řešit přátelská utkání.