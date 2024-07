Celkem čtyřiatřicet družstev dospělých se přihlásilo do nového mistrovského fotbalového ročníku OFS Chrudim. Takže lze říci, že se neobjevilo nic nového pod sluncem a struktura okresních soutěží zůstává do nadcházející sezony beze změny. Chrudimsko se dokonce může pochlubit tím, že mu po skončení uplynulého ročníku žádné družstvo neskončilo, což ostatní okresy Pardubického kraje o sobě tvrdit pohříchu nemohou. Definitivní podobu nové sezony nastavil tradiční losovací aktiv.

Okresní přebor na Chrudimsku měl to štěstí, že do něho nesestoupil nikdo z I. B třídy, což mělo mimo jiné za následek široce otevřená postupová „vrata“ z trojky. Ale po pořádku. Do I. B třídy prošli okresní přeborníci z Miřetic, sestoupila dvojice Horní Bradlo – Bítovany. Tři uvolněná místa zaujmou vítězné celky obou skupiny III. třídy, tedy Holetín a Trhová Kamenice, které po úspěchu v kvalifikačním zápase proti Svratce doplnil ještě Ronov nad Doubravou. Čtrnáct účastníků nejvyšší okresní soutěže se do mistrovských bojů pustí o víkendu 10. a 11. srpna, podzimní část skončí po třinácti odehraných kolech o prvním listopadovém víkendu.

Ani ve III. třídě nedošlo k žádným převratným novinkám či přesunům. Do skupiny A byly zařazeny oba sestupující týmy, tedy Horní Bradlo a Bítovany, které tak nahradily postupující Ronov a Trhovou Kamenici. V béčku nastala jediná změna, když zmizel postupující Holetín, naopak nově se objevuje B mužstvo Hlinska, které se po delším čase vrací na fotbalovou scénu. Soutěž se bude hrát stejným systémem jako v minulých letech, tedy se základní dvoukolovou částí a návaznou nadstavbou o postup a umístění. Podzim v této soutěži startuje 24. a 25. srpna a skončí 2. a 3. listopadu.

Tradiční součástí úvodních týdnů fotbalové sezony je na Chrudimsku pohárová soutěž, do které se letos přihlásilo sedm družstev. Z prvního kola, které bude o týden předcházet mistrovskému výkopu, mají volný postup Křižanovice, vítěze poznáme nejpozději 11. září.

Rozlosování okresního přeboru 2024/2025:

1 – FK Jiskra Heřmanův Městec B

2 – FC Nasavrky

3 – SK Křižanovice

4 – SK Ronov nad Doubravou

5 – SK Chrast

6 – SK Kočí

7 – SK Vítanov

8 – SK Spartak Slatiňany B

9 – TJ Sokol Holetín

10 – SK Chroustovice

11 – SK Dřenice

12 – SK Trhová Kamenice

13 – SK Tuněchody

14 – FK Kameničky

1. kolo (10. – 11. srpna):

Heřmanův Městec B – Kameničky, Nasavrky – Tuněchody, Křižanovice – Trhová Kamenice, Ronov nad Doubravou – Dřenice, Chrast – Chroustovice, Kočí – Holetín, Vítanov – Slatiňany B.

Rozlosování III. třídy skupiny A 2024/2025:

1 – TJ Horní Bradlo

2 – TJ Bítovany

3 – TJ Sokol Bořice

4 – SK Dřenice B

5 – Prachovice/Míčov

6 – TJ Orel

7 – TJ Svídnice

8 – TJ Mezilesí Načešice B

9 – SK Stolany B

10 – FC Zaječice

3. kolo (24. – 25. srpna):

Bořice – Horní Bradlo, Orel – Svídnice, Bítovany – Zaječice, Dřenice B – Stolany B, Prachovice/Míčov – Načešice.

Rozlosování III. třídy skupiny B 2024/2025:

1 – TJ Sokol Svratouch B

2 – SK Svratka

3 – TJ Sokol Krouna

4 – TJ Tatran Ctětín

5 – TJ Dynamo Rosice

6 – TJ Luže B

7 – FC Hlinsko B

8 – TJ Sokol Vraclav

9 – TJ Sokol Jenišovice

10 – TJ Tatran Miřetice B

3. kolo (24. – 25. srpna):

Krouna – Svratouch B, Svratka – Miřetice B, Ctětín – Jenišovice, Rosice – Vraclav, Luže B – Hlinsko B.

Rozlosování Poháru OFS Chrudim 2024/2025:

1. kolo (úřední termín 4. srpna):

Bořice – Dřenice, Orel – Vítanov, Holetín – Nasavrky.

2. kolo (úřední termín 14. srpna):

vítěz Holetín/Nasavrky – Křižanovice, vítěz Orel/Vítanov – vítěz Bořice/Dřenice.

Finále se hraje na dva zápasy 28. srpna a 11. září.

Mládežnické soutěže

Z početně silně obsazených mládežnických soutěží stojí rozhodně za zmínku okresní přebor dorostu, který se po období stagnace probouzí k životu a pro budoucnost fotbalu v regionu je to jen a jen dobře. Mezi třinácti přihlášenými účastníky nacházíme i jednoho hosta ze Svitavska v podobě Horního Újezdu, na závěr sezony přijde na řadu ještě nadstavba s OFS Pardubice.

Okresní přebor dorostu – přehled účastníků: SK Sokol Prosetín, Nasavrky/Miřetice, TJ Horní Újezd, SK Rváčov, SK Svratka, Heřmanův Městec/Rozhovice, FK Proseč, TJ Luže, FC Hlinsko B, Chroustovice/Vraclav, Orel/Stolany, Chrast/Rosice, ŽSK Třemošnice.

Okresní přebor starší žáci – přehled účastníků: Tuněchody/Stolany, Krouna/Hlinsko B, FK Kameničky, SK Svratka, TJ Bítovany, TJ Luže, Prosetín/Holetín, TJ Dynamo Rosice, Orel/Nasavrky, SK Ronov nad Doubravou, FK Proseč.

Okresní přebor mladších žáků – přehled účastníků: SK Dřenice, Krouna/Hlinsko B, SK Stolany, SK Vítanov, Heřmanův Městec B/Rozhovice B, TJ Dynamo Rosice, TJ Luže, Zaječice/Chrast B, Prosetín/Holetín, SK Chrast, SK Svratka, Miřetice/Orel, FK Skuteč, FK Proseč.